Des points saillants du budget et des éléments qui peuvent être passés inaperçus

OTTAWA — Des points saillants du budget libéral fédéral déposé lundi par la ministre des Finances Chrystia Freeland:

– Comprend 100 milliards de dollars de nouvelles dépenses au cours des trois prochaines années.

– Enregistre un déficit de 155 milliards de dollars pour 2021-2022.

– 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour les garderies à l’échelle du pays (la part du Québec, qui a déjà un «système provincial bien établi», demeure inconnue) et 8,3 milliards de dollars par année par la suite, des sommes aussi destinées à l’apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones. Le plan viserait à réduire de moitié les frais moyens de services de garde et à établir une moyenne de 10 $ par jour d’ici 2026.

– 3 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour faire appliquer des normes nationales dans les soins de longue durée qui restent à élaborer.

– 2,2 milliards de dollars dans le secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie pour reconstruire la capacité nationale du Canada en matière de biofabrication et de développement et de production de vaccins.

– Présenter une loi établissant un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure, augmentant avec l’inflation, avec des dispositions garantissant que là où le salaire minimum provincial ou territorial est plus élevé, ce salaire prévaudra.

– Un nouveau programme d’embauche pour la relance économique pour fournir à des employeurs une subvention pouvant atteindre 50 pour cent sur la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin et le 20 novembre. Le programme fournira 595 millions de dollars pour faciliter la réembauche d’employés licenciés ou en recruter de nouveaux.

– 17,6 milliards de dollars pour une reprise verte pour créer des emplois, bâtir une économie propre et lutter et se protéger contre le changement climatique.

– 1 milliard de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, au Fonds pour la large bande universelle pour soutenir un déploiement plus rapide de projets de large bande en collaboration avec les provinces et territoires et d’autres partenaires.

– 18 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour tenter de réduire l’écart socioéconomique entre les populations autochtones et non autochtones, dont 6 milliards de dollars pour les infrastructures dans les communautés autochtones et 2,2 milliards de dollars pour aider à mettre fin à la tragédie des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

– Investir 2,5 milliards de dollars et réaffecter 1,3 milliard de dollars de fonds existants pour aider à construire ou réparer 35 000 logements.

– Introduire la première taxe nationale du Canada sur les propriétés vacantes appartenant à des non-résidents.

– Mettre en vigueur une nouvelle taxe sur les ventes, pour usage personnel, de voitures de luxe et d’avions personnels dont le prix de vente au détail est supérieur à 100 000 $ et de bateaux, à usage personnel, de plus de 250 000 $.

– 100 millions de dollars sur trois ans pour des interventions novatrices en santé mentale pour les populations touchées de manière disproportionnée par le COVID-19, y compris les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les jeunes, les aînés, les Autochtones et les Canadiens racialisés et noirs.

– 50 millions de dollars sur deux ans pour les personnes souffrant de stress post-traumatique et d’autres traumatismes liés à la COVID-19.

—

Des éléments dans le budget fédéral qui peuvent être passés inaperçus:

– Un financement de 491,2 millions de dollars sur six ans concernant le projet de train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec à VIA Rail Canada pour des investissements en matière d’infrastructure «qui soutiendraient la réussite globale du projet», de même que 4,4 millions de dollars en 2021‑2022 à Transports Canada et à VIA «afin de faire avancer la diligence raisonnable et de réduire les risques du projet».

– Dans le dossier des dommages causés par la pyrrhotite au Québec, le gouvernement du Canada reconnaît qu’une contribution fédérale supplémentaire pourrait être nécessaire. Ottawa travaillera en collaboration avec le Québec pour déterminer le montant approprié.

– 28,6 millions de dollars sur cinq ans et 5,7 millions de dollars par an par la suite pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

– 82,5 millions de dollars cette année pour aider les aéroports canadiens dans les tests de COVID-19, 6,7 millions de dollars pour acquérir et utiliser du matériel de désinfection et 271 millions de dollars pour les efforts de dépistage de la pandémie.

– 57,6 millions de dollars pour aider les employeurs à compenser les coûts d’isolement des travailleurs étrangers temporaires à leur arrivée au Canada.

– 656,1 millions de dollars sur cinq ans et 123,8 millions de dollars par la suite à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour moderniser les frontières du Canada, y compris les systèmes sans contact et automatisés, les systèmes de détection de contrebande et la sécurité des infrastructures.

– 9,9 millions de dollars sur deux ans pour l’Agence spatiale canadienne pour planifier la prochaine génération de satellites d’observation de la Terre.

– 17,6 millions de dollars sur cinq ans, et 3,4 millions de dollars par année par la suite, pour créer un commissaire aux données qui aiderait le gouvernement et les entreprises à protéger les données personnelles des gens et à encourager l’innovation sur le marché numérique.

– 60 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour protéger les terres humides et les arbres des fermes, et 10 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour alimenter les fermes avec de l’énergie propre.

– 45 millions de dollars sur deux ans pour piloter un programme visant à réduire l’itinérance des vétérans.

– 200 millions de dollars par l’entremise des agences de développement régional pour soutenir les grands festivals et 200 millions de dollars par l’entremise de Patrimoine canadien pour soutenir les festivals locaux, les événements culturels communautaires, les spectacles de théâtre en plein air, les musées, les événements sportifs amateurs, etc.

– 500 millions de dollars pour créer un fonds d’aide au tourisme pour soutenir les investissements des entreprises touristiques locales dans l’adaptation et la récupération de la COVID-19.

– 300 millions de dollars sur deux ans pour établir un fonds de relance pour les secteurs du patrimoine, des arts, de la culture et du sport et 70 millions de dollars sur trois ans pour aider le secteur des spectacles de musique.

– 21 millions de dollars en 2021-2022 pour soutenir CBC / Radio-Canada pendant la pandémie.

– 39,3 millions de dollars sur deux ans à l’industrie du livre.

– 101 millions de dollars sur deux ans pour aider les établissements vinicoles à s’adapter aux défis actuels et émergents.

– 200 millions de dollars pour créer un fonds pour lutter contre le racisme contre les personnes noires et améliorer les résultats sociaux et économiques dans les communautés noires.

– 15 millions de dollars sur trois ans pour un nouveau fonds pour relever les défis auxquels la communauté LGBTQ est confrontée.

– 116 millions de dollars sur deux ans pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes et d’autres problèmes de toxicomanie.

– 15,4 millions de dollars sur deux ans pour soutenir la création d’une stratégie nationale sur l’autisme.

– Le gouvernement prévoit de commencer à taxer les produits de vapotage et une augmentation de 4 $ par cartouche sur les droits d’accise sur les cigarettes.

– 14,9 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir la préservation du patrimoine autochtone par l’entremise de Bibliothèque et Archives Canada.

– 126,7 millions de dollars sur trois ans pour prévenir le racisme et la discrimination dans les systèmes de soins de santé. Ce financement appuiera les défenseurs des droits des patients et les accompagnateurs dans les systèmes de santé, et permettra de donner de la formation sur la sécurité culturelle au corps médical.

– 74,8 millions de dollars sur trois ans pour améliorer l’accès à la justice des Autochtones et lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice.

– 13,4 millions de dollars sur cinq ans, et 2,4 millions de dollars par année par la suite, pour commémorer l’histoire et l’héritage des pensionnats indiens.

– 180,4 millions de dollars sur trois ans pour soutenir le bilinguisme étudiant partout au pays.

– 312 millions de dollars sur cinq ans, et 41,4 millions de dollars par année par la suite, pour mettre en œuvre une législation visant la violence armée, la contrebande et le trafic.

– 85,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les conseils juridiques indépendants et la représentation des victimes d’agression sexuelle, ainsi que pour soutenir des projets pilotes pour les victimes de violence conjugale.

– 20,7 millions de dollars sur cinq ans pour que la GRC mène des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants en ligne.

– 75 millions de dollars sur cinq ans et 13,5 millions par année par la suite à la GRC pour lutter contre le racisme systémique grâce à de nouveaux processus de recrutement et de formation, à l’engagement communautaire et à d’autres mesures.

– 154,6 millions de dollars pour limiter la propagation de COVID-19 dans les établissements correctionnels fédéraux.