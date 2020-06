Des policiers de la GRC abattent un Autochtone au N.-B.

MIRAMICHI, N.-B. — L’homme tué par la GRC vendredi soir au Nouveau-Brunswick était un Autochtone.

Le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard a confirmé samedi que la victime se nommait Rodney Levi et était membre de la nation micmaque de Metepenagiag.

Roger Augustine dit qu’il a été abattu dans une localité située à environ 30 kilomètres à l’ouest de Miramichi. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un parent à lui, notant qu’un de ses petits-fils porte aussi le nom de Levi.

Selon la GRC, des policiers ont répondu à 19h40 (heure locale) à une plainte faisant état de la présence non désirée d’un homme dane une maison à l’extérieur d’une localité

«Quand les policiers sont arrivés, ils ont été confrontés par un homme portant des couteaux», a raconté une porte-parole de la GRC, la caporale Jullie Rogers-Marsh.

Elle a ajouté que les agents ont tenté sans succès de le neutraliser à l’aide d’une arme à impulsion électrique.

Un agent a alors fait usage de son arme à feu. La mort de l’homme a été constatée dans un hôpital vers 21h.

Il s’agit de la deuxième personne autochtone tuée par des policiers au Nouveau-Brunswick depuis le début du mois.

Chantel Moore, une femme âgée de 26 ans, est morte le 4 juin, après que la police fut arrivée chez elle. Il y avait une demande pour vérifier si elle allait bien. Les autorités soutiennent que l’agent s’est senti menacé par une femme armée d’un couteau.

La famille de la victime doute de cette version.

«Le racisme est partout. C’est comme un virus, c’est comme la COVID-19. C’est comme ça que je vois le racisme. Il surgit dans nos collectivités et tue des jeunes et des vieux», a commenté M. Augustime.

Selon lui, le racisme systémique n’est pas du seul lot de la GRC.

«Ce n’est pas non plus le lot de n’importe quel gouvernement de n’importe quel pays. Le racisme systémique est une question à laquelle doit se confronter toute la collectivité. Dans ce cas-ci, il s’agit de tout le Nouveau-Brunswick. Le racisme existe chez tous les peuples. Le racisme, c’est juger les autres. Quand on marche dans la rue et qu’on voit quelqu’un qu’on n’aime pas, on juge ces vêtements, la couleur de sa peau. C’est du racisme.»

Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec s’occupe de ces deux affaires.

Dans un communiqué publié samedi, le BEI dit «avoir accepté, à la demande des autorités du Nouveau-Brunswick, la prise en charge d’une enquête sur les circonstances entourant le décès d’un homme de 48 ans à Miramichi lors d’une intervention policière de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC)».

Le BEI ajoute qu’il sera de sa responsabilité «d’assurer les communications avec les membres de la famille de la personne décédée et de leur communiquer toute information pertinente relative au processus d’enquête dans la mesure où cela ne nuit pas à l’enquête».

«Le représentant désigné par la famille est libre de partager cette information ou non», souligne le BEI.

Il remettra son rapport au coroner responsable de cette enquête au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’au Service des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick qui déterminera s’il y a lieu de déposer des poursuites criminelles contre les policiers impliqués.

Le chef Bill Ward de la Première Nation micmaque Metepenagiag l’a confirmé dans un message Facebook transmis à la CBC.

«[Je suis] si furieux et triste à la fois. Je ne sais pas quoi penser», a-t-il écrit.

Plusieurs de ses amis ont publié des messages de condoléances.

Plusieurs personnes ont aussi confirmé que l’individu tué se nommait Rodney Levi.

«Mon pote Rodney Levi, mon ami d’enfant… J’ai les yeux pleins de larmes en songeant à ce qu’il vient de se passer, a écrit Dwayne Everett Ward. Atteint deux fois par la police. Je prie pour toute ta famille. Je sais qu’elle souffre présentement. Je suis si bouleversé.»

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a offert ses condoléances «aux familles, aux amis et aux collectivités éprouvées» par cette mort.

«C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris qu’un incident survenu dans la Première Nation de Metepenagiag hier soir, a coûté la vie à un homme», a-t-il écrit sur Twitter.

Plusieurs ont demandé une vaste enquête pour examiner le racisme systémique contre les Autochtones dans l’ensemble du système judiciaire de la province.

Le ministre des Affaires autochtones de la province, Jake Stewart, a admis la semaine dernière l’existence du problème et souhaité une enquête à ce sujet.