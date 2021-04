Des policiers ontariens seront postés aux points interprovinciaux dès 0h01

Les corps policiers ontariens disent qu’ils prendront des mesures strictes pour empêcher les déplacements non essentiels entre l’Ontario et ses deux provinces voisines, le Québec et le Manitoba.

Ainsi, la Police provinciale de l’Ontario a annoncé dimanche sur son compte Twitter que ses agents inspecteront tous véhicules aux points d’accès interprovinciaux dès 0h01, lundi.

Le Service de police d’Ottawa a indiqué par communiqué que des policiers seront placés en permanence du côté ontarien des ponts Champlain, Portage, Chaudière et Macdonald-Cartier, ainsi que sur les quais des traversiers Quyon et Bourbonnais à compter de 0h01, lundi.

Des agents seront aussi postés au pont Alexandra où les piétons et les cyclistes pouvaient franchir l’Outaouais.

Il entend «filtrer les voyageurs dans toutes les zones de franchissement des frontières interprovinciales de la région d’Ottawa» afin de faire respecter les ordonnances du gouvernement ontarien.

Le gouvernement a annoncé vendredi qu’il restreignait les déplacements entre l’Ontario et les provinces du Manitoba et du Québec, «sauf à des fins précises, notamment le travail, les services de soins de santé, le transport et la livraison de marchandises, la prestation de services ou l’exercice d’un droit issu d’un traité des peuples autochtones».

La police d’Ottawa a aussi indiqué que le nombre de voies sur ces lieux de passage sera réduit et que des voies réservées pour faire demi-tour seront mises en place.

Il a aussi déclaré que les policiers «mettront l’accent sur l’information et la sensibilisation» au cours des 24 aux 72 premières heures de cette opération.

Un agent pourra aussi empêcher un Québécois d’entrer en Ontario et lui ordonner de retourner au Québec s’il estime raisonnablement que celui-ci ne se conforme pas au décret provincial.