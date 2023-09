Des policiers vont témoigner au procès des organisateurs du «convoi de la liberté»

OTTAWA — Un tribunal d’Ottawa devrait entendre d’autres membres du service de police de la ville, mercredi, au deuxième jour du procès de deux organisateurs clés du «convoi de la liberté».

Le procès de 16 jours s’est amorcé mardi avec la présentation par le procureur de la Couronne des faits reprochés à Tamara Lich et Chris Barber, qui sont conjointement accusés de méfait, d’entrave au travail des policiers, d’intimidation et d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits.

Le procureur, Tim Radcliffe, a déclaré à la cour, dans son exposé introductif, que les opinions politiques du duo contre les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 n’étaient pas en cause, mais plutôt les moyens par lesquels ils ont tenté de mettre un terme à ces règles.

Le tribunal a visionné une compilation vidéo de 12 minutes de séquences filmées par des caméras corporelles de policiers ainsi que par des drones qui ont capturé les coups de klaxon et l’atmosphère lorsque des centaines de manifestants ont bloqué les rues du centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines au cours de l’hiver 2022.

Il s’agit de la première des nombreuses vidéos que la Couronne prévoit de montrer au tribunal, y compris certaines vidéos prises par les coaccusés eux-mêmes.

Les avocats de Mme Lich et M. Barber ont contesté, au cours de la première journée du procès, l’utilisation par la Couronne du terme «occupation» pour caractériser la manifestation, estimant qu’il était non seulement inexact, mais aussi insensible aux personnes d’hier et d’aujourd’hui qui ont vécu sous le contrôle d’un occupant.