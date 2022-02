Des politiciens condamnent des violences sur le chantier du gazoduc Coastal GasLink

HOUSTON, C.-B. — Des politiciens dénoncent ce que la police a appelé des «confrontations violentes» avec des policiers et des travailleurs sur le chantier de construction d’un gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a qualifié de troublantes les allégations de violences sur le chantier de Coastal GasLink et sur une route forestière qui y mène. Il se dit «profondément préoccupé» par les informations faisant état de «confrontations violentes», au cours desquelles un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) aurait été blessé.

La GRC a déclaré jeudi qu’elle avait été appelée sur les lieux jeudi matin à la suite d’informations faisant état d’une agression contre des agents de sécurité et de bris de matériel. Mais avant d’accéder à l’emplacement, les policiers ont été bloqués sur la route par un incendie. Un groupe aurait lancé des bombes fumigènes et des bâtons enflammés, blessant le policier de la GRC.

Le ministre Mendicino a soutenu vendredi qu’il n’y avait aucune justification à «la violence envers des concitoyens canadiens», peu importe la cause.

Sur les réseaux sociaux, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, et les anciens maires d’Edmonton et de Calgary Don Iveson et Naheed Nenshi ont tous déploré ces gestes violents.

Le ministre provincial de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a parlé d’une «flagrante activité criminelle», qui aurait pu provoquer des blessures graves ou même la mort.

Le porte-parole de la GRC, le sergent Chris Manseau, a indiqué vendredi que l’enquête était en cours et qu’il n’y avait pas de mises à jour.

Le gazoduc Coastal GasLink a été au cœur de plusieurs manifestations et arrestations. TC Énergie a obtenu une injonction contre les blocages et les chefs héréditaires Wet’suwet’en ont délivré à l’entreprise un avis d’expulsion.

En février 2020, en solidarité avec les chefs héréditaires, des Autochtones et leurs partisans à travers tout le pays avaient bloqué des voies ferrées et des routes.

La construction du gazoduc de 670 kilomètres a commencé en 2019 et devrait être achevée l’année prochaine. Le gazoduc doit acheminer du gaz naturel de Dawson jusqu’au port de Kitimat, où il sera liquéfié par LNG Canada pour exportation, surtout vers l’Asie.