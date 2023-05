Des porte-avions de guerre chinois se déplacent près de Taïwan

PÉKIN, Chine — Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé samedi avoir détecté trois navires de guerre chinois, dont le porte-avions Shandong, qui étaient en train de traverser le détroit de Taïwan, alors que Pékin maintient la pression sur l’île autonome dont il revendique la propriété.

Le ministère a indiqué qu’il surveillait les déplacements des navires et qu’il réagirait en conséquence. Sur Twitter, il a ajouté que les trois navires se dirigeaient vers le nord le long du détroit de Taïwan et qu’ils demeuraient à l’ouest de la ligne médiane — une frontière non officielle autrefois acceptée tacitement par les deux parties.

La Chine a intensifié ses activités militaires autour de Taïwan ces derniers mois dans un contexte de détérioration de ses relations avec les États-Unis.

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et envoie régulièrement des navires et des avions de guerre dans l’espace aérien et les eaux proches de l’île.

Le ministère taïwanais a également souligné qu’entre vendredi 6 h et samedi à la même heure, il avait détecté 33 avions de l’Armée populaire de libération de Chine et 10 navires de la marine autour de Taïwan.

Douze des avions avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan ou avaient pénétré dans la zone d’identification de la défense aérienne de l’île, selon le ministère.

En réponse, les forces armées taïwanaises ont déployé des avions, des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres.

En avril, l’armée chinoise a déclaré qu’elle était «prête à se battre» après avoir effectué trois jours d’exercices de combat à grande échelle autour de Taïwan qui simulaient le bouclage de l’île en réponse au voyage du président taïwanais Tsai Ing-wen aux États-Unis.

En août dernier, la Chine a intensifié sa présence militaire autour de Taïwan, avec des tirs de missiles et des incursions dans les eaux et l’espace aérien taïwanais à la suite de la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.