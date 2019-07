Des premiers ministres conservateurs se réunissent au Stampede de Calgary

CALGARY — Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, accueillera ses homologues de l’Ontario, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et des Territoires du Nord-Ouest à l’occasion du Stampede de Calgary.

Un communiqué de la province indique que les premiers ministres se réuniront dès dimanche, mais seront accueillis de manière officielle lundi, à l’occasion d’une traditionnelle cérémonie de remise de chapeaux blancs lors du petit-déjeuner annuel de Jason Kenney au Stampede.

Des réunions formelles suivront, au cours desquelles il sera question de comment ces premiers ministres pourraient «être de plus proches partenaires dans la prospérité», peut-on lire dans le communiqué. Jason Kenney a tenu à souligner que ses homologues et lui partagent plusieurs objectifs, tels que la construction de pipelines et le libre-échange entre les provinces et les territoires.

Les premiers ministres auront l’occasion d’assister au rodéo du Stampede avant de se rendre à Saskatoon pour la réunion du Conseil de la fédération, qui se tiendra de mardi au jeudi.

Les premiers ministres de l’Ouest canadien se sont réunis à Edmonton à la fin du mois dernier. M. Kenney et le premier ministre de la Colombie-Britannique, le néo-démocrate John Horgan, avaient alors convenu qu’ils ne parviendraient pas à s’entendre sur le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain, qui acheminerait du pétrole albertain vers la côte ouest.

Tous les premiers ministres conviés à Calgary sont cette fois des conservateurs, à l’exception de Robert McLeod, des Territoires du Nord-Ouest, dont le gouvernement n’est pas partisan.

«Nous partageons un engagement à défendre les contribuables, à acheminer nos ressources naturelles vers les marchés mondiaux en construisant des pipelines et des corridors économiques, ainsi qu’envers le libre-échange au sein du Canada», a déclaré M. Kenney par communiqué.