Des premiers ministres et des gouverneurs plaident pour l’ouverture de la frontière

REGINA — Deux premiers ministres provinciaux et trois gouverneurs d’États américains voisins s’allient pour réclamer la réouverture de la frontière canado-américaine.

Les premiers ministres de la Saskatchewan et de l’Alberta, Scott Moe et Jason Kenney, appuyés des gouverneurs du Dakota du Nord, du Montana et de l’Idaho, ont fait parvenir une lettre aux dirigeants de leur pays respectif pour faire officiellement part de leur demande.

Selon la lettre en question, les signataires affirment que le temps est venu pour les citoyens de pouvoir circuler librement de part et d’autre de la frontière que ce soit pour le commerce ou le tourisme.

Les cinq élus considèrent les restrictions toujours en vigueur comme des délais injustifiés. Ils ajoutent que les provinces et les États gèrent eux-mêmes la situation épidémiologique sur leur territoire.

Le Canada a déjà annoncé qu’il commencerait à assouplir les restrictions à la frontière à compter du 9 août. De leur côté, les États-Unis ont indiqué vouloir patienter au moins jusqu’au 21 août avant d’ouvrir leur frontière.