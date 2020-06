Des préoccupations quant à la mise en oeuvre d’un plan libéral pour la défense

OTTAWA — Le ministère de la Défense nationale est rappelé à l’ordre concernant le déploiement du plan libéral d’investir des dizaines de milliards de dollars dans de nouveaux équipements pour les troupes et de la formation.

Un audit interne du ministère de la Défense a donné suite aux préoccupations selon lesquelles les retards et autres problèmes ralentissent la mise en œuvre du plan dévoilé en 2017.

Le plan est considéré comme essentiel pour remplacer une grande partie du matériel militaire et ajouter notamment des drones armés et des défenses dans le cyberespace et l’espace.

Les vérificateurs ont constaté qu’il y avait moins de trois personnes spécifiquement chargées de superviser la mise en œuvre du plan de défense, qui vise à investir 553 milliards $ dans l’armée en 20 ans.

Les auditeurs s’inquiètent que les hauts responsables de la défense ne recevaient pas d’informations claires et précises sur l’état du plan, d’où la crainte de mauvaises décisions.

La porte-parole du ministère de la Défense, Jessica Lamirande, a dit que des problèmes identifiés par les auditeurs ont été résolus et que pour d’autres, le travail se poursuit.