Des produits d’hygiène féminine gratuits dans les toilettes des bibliothèques

HALIFAX — Les bibliothèques publiques de Halifax offriront gratuitement des produits d’hygiène féminine dans les toilettes — et la Ville envisage de le faire dans toutes les installations municipales.

Asa Kachan, bibliothécaire en chef et directrice générale des bibliothèques publiques de Halifax, rappelle que les 14 succursales fournissaient déjà, discrètement, ces produits d’hygiène depuis des années aux clientes qui en faisaient la demande au comptoir. La direction a toutefois décidé d’offrir ces produits dans les toilettes, ce qui évitera aux femmes de devoir les demander. Mme Kachan explique qu’il s’agit de répondre à un besoin, alors que tout le monde ne peut se permettre d’acheter ces produits.

La conseillère municipale de Halifax Lorelei Nicoll a présenté une motion le mois dernier demandant au personnel de la Ville d’explorer la possibilité de distribuer gratuitement des tampons et des serviettes hygiéniques dans des installations municipales comme les centres communautaires, les piscines et les arénas. Mme Nicoll espère qu’après l’initiative des bibliothèques, l’idée fera maintenant son chemin ailleurs dans la ville.

Les efforts déployés à Halifax découlent d’une série de mesures similaires prises depuis un certain temps un peu partout au pays. Le conseil municipal de London, en Ontario, a décidé à l’unanimité, en avril, de fournir ces produits dans toutes les installations publiques comme les piscines et les arénas. Le conseil scolaire de la région de Waterloo, en Ontario, le conseil scolaire de New Westminster, en Colombie-Britannique, et les refuges pour sans-abri à Toronto doivent aussi offrir gratuitement ces produits d’hygiène au cours des mois à venir.

Le mois dernier, Ottawa a proposé que les travailleuses des secteurs sous réglementation fédérale (banques, transport, télécommunications) aient accès gratuitement à des produits d’hygiène féminine.