Des progrès dans la lutte contre les incendies de forêt en Alberta

EDMONTON — Des progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte contre les incendies de forêt en Alberta grâce à la pluie, au temps plus frais et aux efforts des pompiers, selon les autorités de la province.

Plusieurs communautés évacuées ont annoncé des plans de réintégration cette semaine, tandis que d’autres se préparent au retour des résidants.

Il s’agit notamment de la région de Shiningbank dans le comté de Yellowhead, de la ville de Swan Hills, de Fox Creek et du district municipal de Lesser Slave River.

L’Alberta est toujours en état d’urgence et 11 ordres d’évacuation sont encore en vigueur; le nombre de personnes déplacées est estimé à 7243.

Le centre d’accueil d’Edmonton a fermé mardi et celui de Calgary cessera ses activités cet après-midi, mais huit autres centres d’accueil restent ouverts dans les régions touchées.

Des ressources en matière de santé mentale sont également disponibles pour les personnes touchées par les incendies de forêt.

Bre Hutchinson, directrice exécutif des opérations provinciales de l’agence de gestion des urgences de l’Alberta, explique que certaines communautés sont toujours menacées par les incendies et que les autorités locales doivent s’assurer que les infrastructures essentielles ont été restaurées avant que les personnes puissent rentrer chez elles.

«Nous savons que toutes les personnes évacuées souhaitent rentrer chez elles le plus rapidement possible, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse mercredi. Les responsables des situations d’urgence travaillent d’arrache-pied pour lutter contre ces incendies, mais la situation est extrêmement difficile et la sécurité est toujours leur priorité absolue.»

Mercredi après-midi, 65 incendies de forêt brûlaient en Alberta, dont 17 étaient hors de contrôle. Depuis le début de l’année, 521 incendies ont brûlé plus de 10 310 kilomètres carrés dans la province.

Christie Tucker, d’Alberta Wildfire, a indiqué que la province accueillait mercredi un avion-citerne Hercules en provenance de Californie, qui peut contenir plus de 11 350 litres d’eau. Cette semaine, 25 pompiers néo-zélandais et près de 200 pompiers australiens devraient également arriver en Alberta pour participer à la lutte contre les incendies.

«La saison n’est pas terminée, a prévenu Mme Tucker. Nous planifions ce qui sera nécessaire au cours des prochains mois pour éteindre les grands incendies complexes que nous avons connus cette année.»

Aux Territoires du Nord-Ouest, les équipes continuent de s’attaquer au feu de forêt hors de contrôle qui s’étend sur plus de 32 kilomètres carrés du côté de la Première Nation K’atl’odeeche.

Plus d’une douzaine de bâtiments ont été endommagés par l’incendie dans la réserve.

Mercredi, 11 incendies brûlaient à travers les Territoires du Nord-Ouest, dont un de près de 57 kilomètres carrés à environ 50 kilomètres au sud de Sambaa K’e. Un feu de forêt de plus de 38 kilomètres carrés brûle également à une centaine de kilomètres à l’ouest de Kakisa.

Les habitants de Hay River seront, quant à eux, autorisés à retourner chez eux jeudi. Environ 3500 habitants de la municipalité et de la réserve ont été contraints de quitter leur domicile le 14 mai.

Un message publié mercredi sur la page Facebook de la municipalité indiquait que l’ordre d’évacuation serait réduit à une alerte d’évacuation, ce qui signifie que les résidents sont autorisés à revenir, mais qu’ils doivent être prêts à repartir si les conditions s’aggravent.

Au total, 17 incendies de forêt ont brûlé environ une superficie de 170 kilomètres carrés aux Territoires du Nord-Ouest depuis le début de la saison.