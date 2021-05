Des progrès pour un futur accord sur le nucléaire avec l’Iran

VIENNE — Des diplomates de haut rang de Chine, d’Allemagne, de France, de Russie et de Grande-Bretagne ont fait des progrès lors de pourparlers, samedi, visant à ramener les États-Unis dans l’accord nucléaire historique avec l’Iran. Toutefois, ils disent avoir besoin de plus de temps pour parvenir à un futur accord.

Les membres du Plan d’action global commun (PAGC) «ont noté aujourd’hui les progrès incontestables réalisés lors des pourparlers de Vienne sur le rétablissement de l’accord nucléaire», a écrit sur Twitter le principal représentant de la Russie, Mikhail Ulyanov, à l’issue de la réunion.

«La Commission mixte se réunira à nouveau à la fin de la semaine prochaine, a-t-il écrit. En attendant, les experts continueront de rédiger des éléments du futur accord.»

Les États-Unis n’avaient pas de représentant à la table lorsque les diplomates se sont réunis à Vienne puisque l’ancien président Donald Trump a unilatéralement retiré le pays de l’accord en 2018. M. Trump a également rétabli et alourdi les sanctions pour essayer de forcer l’Iran à renégocier le pacte avec plus de concessions.

Le président américain Joe Biden veut toutefois rejoindre l’accord. Une délégation américaine à Vienne participait à des pourparlers indirects avec l’Iran avec des diplomates des autres puissances mondiales agissant en tant qu’intermédiaires.

L’administration Biden envisage d’annuler certaines des sanctions les plus strictes de l’ère Trump dans le but de ramener l’Iran en conformité avec l’accord nucléaire, selon des informations fournies par des responsables américains actuels et anciens et d’autres familiers avec la question.

Avant les principaux pourparlers, Mikhail Ulyanov a indiqué que les membres du PAGC avaient rencontré des responsables de la délégation américaine, mais que la délégation iranienne n’était pas prête à rencontrer des diplomates américains.

L’accord sur le nucléaire promettait à l’Iran des incitations économiques en échange de restrictions sur son programme nucléaire. La réimposition des sanctions américaines a ébranlé l’économie de la République islamique.

Téhéran a réagi en violant certaines restrictions de l’accord, telles qu’augmenter le degré d’enrichissement et les stocks de son uranium, dans un effort jusqu’ici infructueux pour faire pression sur les autres pays pour qu’ils allègent les sanctions.

L’objectif ultime de l’accord est d’empêcher l’Iran de développer une bombe nucléaire, aspect sur lequel le pays répète que ce n’est pas dans ses intentions. L’Iran a maintenant suffisamment d’uranium enrichi pour fabriquer une bombe, mais loin de la quantité qu’il possédait avant la signature de l’accord nucléaire.

Les pourparlers de Vienne ont commencé début avril et ont comporté plusieurs séries de discussions de haut niveau. Des groupes d’experts ont également travaillé sur la manière de résoudre les problèmes liés aux sanctions américaines et à la conformité de l’Iran, ainsi que sur le «séquencement possible» du retour américain.

En dehors des pourparlers de Vienne, d’autres défis subsistent.

Une attaque soupçonnée d’avoir été menée par Israël a récemment frappé le site nucléaire iranien de Natanz, causant un nombre inconnu de dommages. Téhéran a riposté en commençant à enrichir une petite quantité d’uranium jusqu’à 60% de pureté, son niveau le plus élevé jamais atteint.

– Par Philipp Jenne et Kirsten Grieshaber, The Associated Press