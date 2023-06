Des progressistes-conservateurs veulent pousser Blaine Higgs vers la sortie au N.-B.

FREDERICTON — Un groupe de présidents de circonscription progressistes-conservateurs du Nouveau-Brunswick veulent pousser le premier ministre Blaine Higgs vers la sortie, affirmant que son leadership a divisé le parti.

John Williston, vice-président du parti pour la région de Moncton et du comté d’Albert, a déclaré dans une entrevue mercredi qu’il était au courant de 26 présidents de circonscription sur 49 qui ont signé des lettres appelant à un examen du leadership.

Le militant de 42 ans dit qu’avec environ le tiers du caucus progressiste-conservateur en rébellion ouverte contre M. Higgs, il est évident que sa direction du parti n’est pas tenable.

M. Williston dit que les membres du parti sont mécontents du style de microgestion du premier ministre et de la décision controversée de modifier la politique de la province sur l’orientation sexuelle dans les écoles.

Huit membres du caucus conservateur ont boudé la période des questions plus tôt ce mois-ci pour protester contre les modifications apportées à la politique 713, qui prévoient notamment de ne plus obliger les enseignants à utiliser les pronoms ou noms préférés des élèves transgenres ou non binaires de moins de 16 ans.

Jean-Pierre Ouellet, président de l’association de circonscription de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, a affirmé en entrevue mercredi qu’il avait signé une lettre appelant à un examen du leadership en raison de la tentative du premier ministre de réduire la taille de l’immersion française.

En vertu de la constitution du parti, si 50 membres du parti – dont au moins 20 sont des présidents de circonscription – écrivent des lettres appelant à une révision, la question est alors inscrite à l’ordre du jour du conseil provincial du parti, qui peut tenir un vote.

Une majorité des deux tiers du conseil provincial est requise pour qu’une révision du leadership ait lieu. Le conseil comprend des présidents de circonscription, neuf vice-présidents régionaux, cinq membres de l’Assemblée législative et M. Higgs lui-même.

Erika Hachey, la présidente du parti, a déclaré dans un courriel qu’elle n’avait pas reçu les lettres. M. Williston a indiqué que c’était parce que les documents ne lui ont pas encore été transmis.