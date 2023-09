Des publicités des conservateurs du Manitoba qui continuent de faire réagir

WINNIPEG — Les progressistes-conservateurs du Manitoba continuent de faire l’objet d’une désapprobation croissante pour des panneaux d’affichage et des annonces dans les journaux qui soulignent la décision de la province de ne pas rechercher les restes de deux femmes des Premières Nations dans un site d’enfouissement.

Une publicité numérique autonome a été diffusée à Winnipeg, vantant la position des conservateurs qui, pour des raisons de sécurité, se sont opposés à ce que les restes de Morgan Harris et de Marcedes Myran soient recherchés dans la décharge de Prairie Green.

L’annonce se lit comme suit: «Tenez-vous fermement contre les fouilles dangereuses d’une décharge de 184 millions de dollars».

Le parti a également fait paraître samedi une pleine page de publicité dans le Winnipeg Free Press, qui présentait les promesses des progressistes-conservateurs au pouvoir et contenait des termes similaires sur leur décision de ne pas fouiller le site d’enfouissement.

Les familles de Myran et Harris, ainsi qu’un petit groupe de sympathisants, se sont présentés à l’extérieur d’une annonce des conservateurs mercredi après-midi pour manifester contre les publicités. Les manifestants ont joué du tambour et crié des slogans tels que «fouillez la décharge» et «ramenez-les à la maison».

Le ministre conservateur Kevin Klein était présent lors de l’événement de mercredi pour promettre de l’aide aux victimes de violence domestique et aux refuges pour femmes.

M. Klein a reconnu qu’il s’agissait d’un sujet «qui divise». Il a ajouté que Mme Stefanson avait indiqué qu’il était important que les conservateurs soient «clairs et transparents» quant à leur position sur la recherche de sites d’enfouissement.

Les défenseurs des droits des autochtones ont exprimé leur déception face à ce qu’ils considèrent comme l’apparition d’une campagne des conservateurs sur cette question.

«En cette période électorale cruciale, Heather Stefanson avait une occasion unique d’utiliser sa plateforme en tant que leader pour amplifier les voix des femmes des Premières Nations et, ce faisant, de toutes les femmes», a soutenu la grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, dans un communiqué publié mercredi.

Alors que les conservateurs restent à la traîne dans les sondages, un analyste estime que les conservateurs mettent tout en œuvre pour tenter de conserver les sièges sur lesquels ils étaient peut-être confiants plus tôt dans la campagne.

«Il s’agit d’une publicité destinée à éveiller et à mobiliser les électeurs qui ont des penchants progressistes-conservateurs», mentionne Paul Thomas, professeur émérite d’études politiques à l’Université du Manitoba.

Le NPD aussi ciblé

Les conservateurs ont publié une pleine page de publicité dans l’édition de mercredi du Winnipeg Free Press, ciblant les néo-démocrates.

L’annonce est intitulée «Ne pariez pas sur le NPD» et contient en petits caractères le texte suivant: «Avec zéro expérience de la gestion d’un gouvernement, ne croyez pas au bluff. Jetez tout le jeu du NPD».

La publicité présente des graphiques en forme de cartes à jouer avec des photos de huit candidats néo-démocrates et de brefs faits ou allégations à leur encontre, y compris des accusations de conduite en état d’ivresse et d’agression contre le chef Wab Kinew, ainsi que des accusations d’agression domestique contre Eric Redhead, candidat dans Thompson.

M. Kinew a qualifié la nouvelle publicité des progressistes-conservateurs de politique américaine «désespérée», axée sur la publicité négative.

«Je suis heureux que les progressistes-conservateurs s’en prennent maintenant à moi plutôt qu’aux femmes dans les décharges», a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une annonce.

Le chef libéral, Dougald Lamont, n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a répondu aux publicités d’attaque des conservateurs.

«C’est l’une des campagnes les plus dégoûtantes que j’aie jamais vues, a-t-il déclaré aux journalistes. Elle sera néfaste pour les (progressistes-conservateurs) parce qu’elle montre qu’ils ne se soucient de rien. Ils sont prêts à tout pour se faire élire, et c’est honteux».

Le NPD et les libéraux se sont tous deux engagés à fouiller le site d’enfouissement

Les dépouilles de Myran et de Harris auraient été jetées l’année dernière dans la décharge de Prairie Green, une exploitation privée située au nord de Winnipeg.

Jeremy Skibicki a été inculpé de meurtre au premier degré pour leur mort, ainsi que pour celle de Rebecca Contois, dont une partie des restes a été retrouvée l’année dernière dans une autre décharge, et d’une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Buffalo Woman, et dont les restes n’ont pas été retrouvés.