Des recherches précipitées érodent la confiance du public, prévient un rapport

OTTAWA — Un nouveau rapport du Groupe de travail de la Société royale du Canada sur la COVID-19 indique que la publication de recherches «de mauvaise qualité, négligentes ou, pire encore, frauduleuses» sur le nouveau coronavirus érode la confiance dans la science et amène les gens à ignorer les conseils de santé publique.

Le rapport avertit que la «publication effrénée» de la recherche sur la COVID-19 est nuisible lorsqu’elle prend des raccourcis sur les barrières éprouvées pour s’assurer que la science publiée est à la fois revue par les pairs et décrite avec précision.

Avant la pandémie, le délai moyen entre la soumission du travail d’un chercheur et sa publication était de plus de 100 jours, mais depuis le début de la pandémie de COVID-19, cette période d’examen est réduite à six jours seulement.

Ces rapports publiés sont souvent utilisés par les agences de santé publique et les politiciens pour orienter leurs conseils au public et mènent à des messages confus lorsque les rapports se contredisent ou sont ensuite démystifiés.

La catastrophe de la recherche sur l’hydroxychloroquine est l’un des exemples les plus notables, alors que les premières études suggérant que le produit pouvait être utile dans le traitement de la COVID-19 ont été rapidement remises en question, mais pas avant que les conclusions ne soient reprises et fortement promues par des responsables de haut rang comme le président américain Donald Trump.

Les experts à l’origine du rapport du groupe de travail font valoir que les scientifiques, les journalistes, les politiciens et les agences de santé publique doivent être transparents sur les éléments d’information et honnêtes sur leurs faiblesses.