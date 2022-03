Des réfugiés non citoyens de l’Ukraine craignent pour leur avenir

OTTAWA — Masouma Tajik a fui le régime taliban en Afghanistan en août, laissant sa vie et sa famille derrière elle à seulement 22 ans, équipée seulement d’un sac à dos.

La semaine dernière, elle a quitté la nouvelle vie qu’elle s’était construite au cours des six derniers mois en Ukraine avec ce même sac à dos comme seul bagage.

«J’étais si fatiguée et en manque de sommeil et je cherchais juste un moyen de sortir de Lviv, pour me rendre à la frontière», a-t-elle déclaré.

Effrayée de dépenser le peu d’argent qu’elle avait en nourriture et épuisée après plusieurs nuits blanches, Mme Tadjik s’est rendue en Pologne avec l’aide de volontaires, sous le vacarme terrifiant des sirènes antiaériennes.

Son évasion de Lviv, en Ukraine, à Varsovie, en Pologne, présentait d’horribles similitudes avec sa fuite de son domicile dans la province d’Herat en Afghanistan quelques mois plus tôt.

Le gouvernement canadien autorise les Ukrainiens qui fuient l’agression russe à venir temporairement au Canada pour une période de deux ans, «pour ceux qui ont besoin d’un refuge sûr pendant que la guerre ravage leur patrie», a annoncé la semaine dernière le ministre de l’Immigration, Sean Fraser.

C’est le genre de programme que Mme Tadjik dit espérer voir de la part du Canada et d’autres pays en réponse à la crise en Ukraine.

«J’ai juste besoin d’un statut légal, j’ai juste besoin d’un laissez-passer pour pouvoir aller dans un endroit stable», a déclaré la spécialiste en science des données de 23 ans en entrevue.

Mais le programme du Canada ne s’appliquerait pas à elle. Le bureau du ministre de l’Immigration indique que pour l’instant, le programme n’est disponible que pour les citoyens ukrainiens.

Les non-citoyens se verront toujours accorder un statut prioritaire s’ils demandent à venir au Canada par d’autres voies d’immigration.

Plusieurs défenseurs et experts affirment que la nationalité ne devrait pas être prise en compte lorsqu’il s’agit d’aider les gens à fuir la violence.

«Je pense que nous voyons également un grand nombre de résidents temporaires et de citoyens non ukrainiens qui sont touchés par cela», a déclaré Will Tao, un avocat spécialisé en droit de l’immigration et des réfugiés basé en Colombie-Britannique.

Il a dit que la même chose s’appliquerait aux centaines de réfugiés afghans qui se sont enfuis en Ukraine l’année dernière, pour se retrouver dans une autre zone de guerre.

«J’espère que notre politique ne se limite pas strictement à la citoyenneté, que ceux qui résidaient en Ukraine avant (la guerre) pourront également être inclus et que nous pourrons accueillir certaines de ces personnes», a-t-il déclaré.

Le Conseil canadien pour les réfugiés a déclaré que les réfugiés qui résidaient en Ukraine se trouvaient actuellement dans une situation extrêmement vulnérable.

«Leur situation est encore plus précaire», a déclaré la directrice générale Janet Dench. «Nous appelons certainement le gouvernement à leur accorder une attention particulière», d’autant plus que les premiers rapports indiquent que certains réfugiés et résidents temporaires en Ukraine ont été victimes de racisme à la frontière et de difficultés supplémentaires pour quitter le pays alors que la Russie attaquait.

Dans un communiqué, le bureau du ministre de l’Immigration a déclaré que toutes les décisions politiques sont prises avec des garanties en place pour se protéger contre les préjugés et garantir l’accessibilité à ceux qui en ont besoin.

D’autres pays sont confrontés à des dilemmes similaires quant à la manière de gérer ce qui est désormais considéré comme la crise de réfugiés à la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés, le HCR, a déclaré que 1,5 million de personnes avaient déjà fui le pays.

La semaine dernière, les ministres de l’Union européenne ont voté à l’unanimité pour activer la directive sur la protection temporaire pour la première fois depuis sa création en 2001.

Le HCR a déclaré que la directive signifie que les États membres fourniront une protection immédiate aux Ukrainiens et aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de réfugié ou de résident permanent en Ukraine.

Les personnes sans citoyenneté ou sans statut de longue durée en Ukraine sont en grande partie des minorités racialisées, a déclaré Juliana Wahlgren, membre du groupe d’experts de la Commission européenne sur la migration, l’intégration et l’asile.

Il s’agit souvent de demandeurs d’asile qui attendent toujours d’être mis en sécurité, d’étudiants et de personnes titulaires d’un visa de travail à court terme. Certaines de ces personnes ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine.

«Si vous devez fournir une protection basée sur l’afflux massif (de personnes déplacées) et le risque de préjudice, elles doivent être appliquées à toute personne venant de cette situation, et non en fonction de la nationalité», a déclaré Mme Wahlgren, qui est également la directrice par intérim du Réseau européen contre le racisme.

Tout comme le Canada, la décision de l’UE d’offrir un refuge temporaire aux personnes déplacées par le conflit est une bonne décision, selon Mme Wahlgren.

«Ce qui est mauvais, c’est qu’il y ait deux poids, deux mesures», a-t-elle déclaré.

Le HCR a exhorté les pays à adopter une approche inclusive et à accorder la même sûreté et sécurité à tous ceux qui fuient l’Ukraine.

Pour sa part, Mme Tadjik dit qu’en Ukraine, elle a essayé de mettre son passé en Afghanistan derrière elle et de se concentrer sur son avenir. Aujourd’hui, après une deuxième évasion déchirante d’un autre pays dangereux, elle réalise qu’elle est tout simplement fatiguée de la guerre.

«Nous repartons à zéro», a-t-elle observé.

Elle espère que les pays offriront aux Afghans et à d’autres qui se sont enfuis la chance de tout reconstruire depuis le début.