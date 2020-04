Des résidents de campements seront déménagés de manière temporaire

La Colombie-Britannique souhaite déménager temporairement environ un millier de personnes vivant dans des campements de tentes à Vancouver et Victoria dans des hôtels et des centres communautaires dans le but de les protéger de la pandémie de nouveau coronavirus.

Le ministre du Développement et de la Réduction de la pauvreté, Shane Simpson, a affirmé que la province avait obtenu 686 logements à Vancouver et 324 à Victoria pour ces personnes.

M. Simpson a indiqué que les personnes déplacées auront leur propre espace de vie et accès à des services, comme des repas, une buanderie, des salles de bain, des services de soin, des traitements des dépendances et réduction de risques, de l’espace de rangement de biens personnels, etc.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a appuyé la transition par le biais d’un décret sous l’Emergency Program Act.

Le déménagement des résidents des campements doit être complétée d’ici le 9 mai, selon le décret.