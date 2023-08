Des résidents du quartier chinois à Montréal dénoncent la criminalité croissante

MONTRÉAL — Des résidents du quartier chinois de Montréal exhortent la Ville à agir contre ce qu’ils qualifient de hausses de la criminalité et de la consommation de drogue dans leur secteur.

Un groupe de résidents et de commerçants a déclaré en conférence de presse jeudi qu’ils étaient exposés à des actes croissants de vandalisme, de harcèlement, de violence et de consommation de drogues.

Ils blâment surtout le refuge pour sans-abri qui avait ouvert au Complexe Guy-Favreau pendant la pandémie de COVID-19. Selon les résidants et les commerçants mécontents, ce refuge a attiré dans le quartier chinois des petits trafiquants de drogue et entraîné une augmentation de la criminalité et des désordres sociaux.

Bryant Chang, de l’Association chinoise de Montréal, affirme que la population de sans-abri a «explosé» et il estime que le quartier chinois est devenu un «dépotoir» pour les problèmes sociaux qui proviennent d’autres secteurs à Montréal.

Alors que le refuge pour sans-abri doit fermer cet automne, le groupe de résidents et de commerçants souhaite qu’on n’en ouvre pas un autre à proximité. Ils demandent également à la police d’augmenter les patrouilles à pied et d’appliquer toutes les lois et tous les règlements.

Ils invitent par ailleurs les autorités municipales à tenir des consultations publiques plus larges avec les résidents sur la sécurité et la qualité de vie dans le quartier chinois.