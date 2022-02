Des responsables fédéraux confirment que la grippe aviaire a été détectée à New York

NEW YORK — Une grippe aviaire hautement pathogène a été détectée dans une basse-cour non commerciale de Long Island à New York, ont confirmé samedi les autorités fédérales.

Des échantillons ont été testés au Centre de diagnostic de la santé animale de l’Université Cornell et confirmés dans les laboratoires du Service d’inspection de la santé animale et végétale du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) à Ames, en Iowa.

Les responsables de l’État de New York ont mis le site, situé dans le comté de Suffolk, en quarantaine. Les oiseaux des propriétés concernées « seront dépeuplés pour empêcher la propagation de la maladie », a déclaré l’USDA dans un communiqué, notant que ces animaux n’entreront pas dans le système alimentaire.

Le virus a été détecté dans des élevages commerciaux de dindes dans le sud de l’Indiana, de poulets à griller commerciaux dans le Kentucky et d’oiseaux d’espèces mixtes dans le nord de la Virginie.

Les responsables de l’État de l’Indiana ont confirmé samedi que le virus avait été détecté dans un quatrième élevage avicole dans cet État. Les autorités ont commencé à euthanasier les 15 200 oiseaux de la dernière ferme pour empêcher la propagation de la maladie.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis affirment que les récentes détections de la grippe aviaire ne présentent pas de problème immédiat de santé publique. Aucun cas humain de ces virus n’a été détecté aux États-Unis, selon l’USDA.