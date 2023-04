Des ressources pour personnes non autonomes prises à la gorge par l’inflation

MONTRÉAL — L’inflation est l’un des sujets chauds de l’actualité économique depuis un an. Face à cette hausse du coût de la vie, les ressources qui hébergent des personnes non autonomes n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

Les ressources de type familial (RTF) sont des milieux de vie qui accueillent jusqu’à neuf personnes vivant avec un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble mental, notamment. Ces ressources, qui sont privées, ont l’obligation de leur offrir un milieu sain et sécuritaire ainsi que de subvenir à leurs besoins de base alimentaires et d’hygiène.

Pour prendre soin de leurs résidents, les RTF reçoivent une compensation quotidienne de 28,97 $ par personne. Ce montant inclut l’ajustement de 0,28 $ par jour par personne qui leur a été accordé l’an dernier.

Or, d’après les données de Statistique Canada, l’indice des prix à la consommation a enregistré une croissance de 3,8 % en 2021 et de 6,7 % en 2022. La tendance à la hausse s’est aussi poursuivie en 2023 avec une croissance de 6,2 % en janvier et de 5,6 % en février.

Selon le président du Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ). Hugo Légaré, les foyers d’accueil se voient forcés de payer de leur propre poche pour nourrir les usagers, acheter de l’essence et acheter des produits d’hygiène personnelle.

Il craint que cette pression financière pousse plusieurs de ses membres à abandonner leur mission, ce qui aurait un impact important sur les usagers qui devraient être relocalisés par le réseau de la santé.

«On voit qu’il y a des gens qui ferment parce qu’ils sont à bout de piger dans leur salaire, observe M. Légaré. On ne veut pas que les gens quittent ce domaine-là, au contraire on voudrait les inviter à venir.»

À titre de comparaison, il pointe le milieu de la restauration. «C’est comme si on travaillait chez McDonald’s et que le propriétaire venait nous voir en disant: « La viande coûte plus cher, on va prendre deux dollars sur votre salaire. » Ça n’a aucun sens!», dénonce-t-il.

Le RESSAQ a reçu l’appui de la députée de Québec solidaire Christine Labrie dans sa revendication. L’élue de Sherbrooke se dit «très préoccupée» par la précarité financière de ces familles qui accueillent chez elles des personnes non autonomes.

Elle ajoute ressentir l’urgence d’agir pour trouver des solutions permettant de leur venir en aide.

«Une ressource qui ferme dans une petite communauté, s’il y a sept ou huit résidents à relocaliser, parfois ça va être à des dizaines de kilomètres. Ça peut déraciner des gens. D’un point de vue humain, c’est extrêmement difficile», estime la porte-parole de la deuxième opposition en matière de services sociaux.

«Le réseau a besoin que ces ressources-là existent et je pense que le ministre en est très conscient», ajoute-t-elle.

Le financement versé aux RTF est fixé par une convention signée entre leurs associations et le gouvernement. Le même principe s’applique aux ressources intermédiaires (RI) qui, elles, reçoivent une compensation quotidienne de 38,80 $.

Si rien n’est fait, l’entente actuelle demeure valide jusqu’à la fin mars 2024, ce qui pourrait grandement aggraver la situation financière des RTF d’ici là, s’inquiète le regroupement.

Le RESSAQ demande donc au ministère de la Santé et des Services sociaux de combler, au minimum, l’écart de 9,83 $.

«On fait le même travail. C’est le même service qu’on offre», plaide Hugo Légaré qui héberge lui-même neuf personnes ayant une déficience intellectuelle dans une RTF à Laval.

Une pétition rassemblant 819 signatures, marrainée par la députée Christine Labrie, a été déposée à l’Assemblée nationale pour réclamer une aide financière au gouvernement du Québec, mais la Commission de la Santé et des Services sociaux a refusé de s’en saisir.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, aurait toutefois accepté de rencontrer la direction du RESSAQ dans les prochaines semaines, a pu confirmer La Presse Canadienne.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.