Des salles de visite réinventées pour les résidents des foyers de soins au Manitoba

WINNIPEG — Le gouvernement manitobain cherchait une solution pour ériger rapidement des salles de visite extérieures pour les résidents des foyers de soins et leurs proches afin qu’ils puissent se voir malgré la pandémie de COVID-19, tout en tenant compte de l’hiver qui s’en vient.

Mardi, le gouvernement a présenté le résultat: des conteneurs d’expédition réaménagés, isolés et chauffés, avec des finitions intérieures pour qu’ils aient l’air le plus accueillants possible.

«Cela fera une différence pour tous les Manitobains qui ont besoin d’avoir ce contact avec leur famille, leurs amis et leurs proches, peu importe ce qui se passe à l’extérieur de leur foyer de soins», a expliqué le ministre de la Santé, Cameron Friesen.

Il a affirmé qu’il s’agissait des premières installations du genre au Canada et que d’autres provinces s’étaient montrées intéressées par le concept.

Les nouvelles salles de visite ont été conçues par PCL Constructors Canada. L’entreprise prévoit remettre à neuf 90 conteneurs et de les installer dans différents endroits de la province d’ici la fin de l’automne. Le contrat a coûté 17,9 millions de dollars au gouvernement manitobain.

L’objectif est de s’assurer que même si le nombre de COVID-19 augmentait et que de nouvelles restrictions étaient mises en place dans les maisons de retraite, les résidents et leurs proches puissent continuer à se voir dans un lieu distinct, sûr et nettoyé entre chaque visite.

Les unités de 13 mètres de long seront reliées directement aux foyers de soins, afin que les résidents soient à l’abri lors de leurs déplacements. Les visiteurs devront entrer par une porte séparée. Et si des protections supplémentaires s’avéraient nécessaires, un petit séparateur pourra être installé entre les résidents et les visiteurs. La ventilation à l’intérieur des conteneurs est également conçue pour protéger les résidents.

Les foyers de soins au Manitoba n’ont pas été touchés par des éclosions à grande échelle comme au Québec et en Ontario, mais il y a eu quelques cas depuis le début de la pandémie au printemps.

Quatre résidents du foyer de soins Bethesda Place à Steinbach, au sud-est de Winnipeg, ont succombé au virus. Bethesda est l’un des 10 établissements de soins de longue durée de la province qui imposaient des restrictions aux visiteurs en date de mardi.

La province a signalé 17 nouvelles infections à la COVID-19 mardi, pour un total de 269 cas actifs. Seize personnes sont mortes du virus au Manitoba depuis le début de la pandémie, selon les autorités de la santé.