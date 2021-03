Des sanctions en réponse aux violations des droits de la personne en Chine

OTTAWA — Le Canada impose des sanctions contre des fonctionnaires chinois pour des violations des droits de la personne dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a déclaré qu’en franchissant cette étape, le Canada se joint à ses partenaires pour demander à la Chine de mettre fin à une campagne systématique de répression.

Cette décision est prise de concert avec le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne.

Le gouvernement fédéral affirme que les preuves s’accumulent sur des violations systémiques des droits de la personne par les autorités chinoises contre plus d’un million d’Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes en raison de leur religion et de leur appartenance ethnique.

Les sanctions arrivent après des semaines de pression au Canada pour que le gouvernement prenne des mesures plus énergiques en réponse aux atrocités présumées en Chine, dont ce régime nie l’existence.

La Chambre des communes a voté le mois dernier pour déclarer qu’il s’agissait d’un génocide, mais le premier ministre et tous les membres de son cabinet sauf un n’ont pas pris part au vote.