Des sans-papiers passent une nuit devant les bureaux du fédéral à Montréal

MONTRÉAL — Des organismes qui réclament un statut régularisé pour tous les sans-papiers du Canada ont passé toute la nuit de samedi à dimanche devant le Complexe Guy-Favreau, à Montréal, pour presser le gouvernement fédéral à agir rapidement dans ce dossier.

Pendant qu’Ottawa poursuit son travail sur la mise en place d’un programme de régularisation, ces organismes plaident qu’à chaque jour qui passe, des sans-papiers continuent de souffrir de discrimination et d’exclusion partout au pays.

En point de presse, ils ont martelé qu’un statut pour tous est nécessaire pour garantir un accès véritablement équitable au logement, à l’emploi et au système de santé, entre autres.

Selon eux, le programme de régularisation du gouvernement fédéral devra inclure toutes les personnes sans statut, sans aucune exception.

Ces organismes n’en étaient pas à leur première mobilisation. L’été dernier, une marche jusqu’à Ottawa avait été organisée, tandis qu’à l’automne, un autobus avait fait le tour des bureaux des députés fédéraux de la région montréalaise pour faire circuler leur message.

Menés par Solidarité sans frontières, ces groupes ont choisi de braver le froid et la neige, samedi soir et dimanche matin, puisqu’ils estiment que passer une nuit à l’extérieur illustre à quel point certaines personnes sans statut doivent vivre dans des situations difficiles.

Dans la foulée du débat public et politique sur le chemin Roxham, ce point d’entrée non officiel situé à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, ils ont rappelé que les migrants ne représentent pas une «crise» en soi, et qu’ils peuvent au contraire avoir un impact positif sur certains besoins dans la société, notamment en ce qui a trait à la pénurie de main-d’œuvre.