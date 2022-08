Des scientifiques de Colombie-Britannique cartographieront la chaleur d’un volcan

Une équipe de scientifiques s’apprête à faire une imagerie souterraine d’un volcan de la Colombie-Britannique dans le but d’aider à l’exploitation de la chaleur qui transforme la roche en magma.

Le géologue Steve Grasby, de Ressources naturelles Canada, envisage de diriger une équipe de chercheurs sur le mont Cayley, près de la communauté de Whistler. La dernière coulée de lave remonte à des siècles.

Mais il y a encore beaucoup de chaleur sous la terre et M. Grasby et son équipe espèrent dessiner une image en trois dimensions des entrailles du mont Cayley pour aider les sociétés d’énergie géothermique à trouver où se situent les températures les plus élevées et les eaux souterraines les plus chaudes.

L’équipe étudiera comment l’énergie électromagnétique circule à travers la montagne, créant ce que le scientifique compare à une imagerie aux rayons X semblable à celle que l’on peut passer dans un hôpital.

Selon lui, le mont Cayley pourrait être une ressource géothermique de classe mondiale, aidant le Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité.