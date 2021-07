Des secteurs de la Californie et de l’ouest des États-Unis brûlent

SAN FRANCISCO — Travaillant dans une chaleur accablante, des pompiers tentaient toujours lundi de maîtriser le plus important feu de broussailles à avoir éclaté cette année en Californie.

Les dirigeants de l’État ont aussi demandé aux résidents de tout faire pour conserver l’électricité, puisqu’un gigantesque incendie dans l’Oregon voisin interfère avec l’approvisionnement normal.

La chaleur intense qui a frappé de vastes secteurs de l’ouest des États-Unis pendant la fin de semaine devrait se poursuivre pendant encore quelques jours. Le responsable du réseau électrique californien a lancé une alerte en tout début de journée lundi, demandant aux consommateurs de «conserver l’électricité autant que possible» pour éviter des pannes.

La Californie et d’autres secteurs de l’Ouest s’enfoncent de plus en plus dans une sécheresse qui décuple les risques d’incendie. En Arizona, deux personnes ont perdu la vie samedi quand un petit avion qui examinait un feu de broussailles dans le comté rural de Mohave s’est écrasé.

L’appareil Beech C-90 tentait de prendre la mesure de l’incendie de Cedar Basin, qui a été allumé par la foudre, près de la petite ville de Wikieup, au nord-est de Phoenix. Une enquête a été ouverte.

Dans l’Oregon, l’incendie Bootleg recouvre maintenant près de 600 kilomètres carrés dans la forêt nationale de Fremont-Winema, près de Sprague River, dans le comté de Klamath. Les flammes interfèrent avec trois lignes de transmission qui envoient jusqu’à 5500 mégawatts d’électricité vers la Californie voisine.

Le plus important feu de l’année en Californie brûle près de la frontière avec le Nevada. L’incendie Beckwourth Complex — le regroupement de deux incendies causés par la foudre au nord de Lake Tahoe — s’est agrandi du tiers et englobe maintenant 350 kilomètres carrés. Les pompiers qui affrontaient un mercure de 38 degrés Celsius disent que le feu est maintenant maîtrisé à 20 %, soit deux fois plus qu’auparavant.

L’autoroute 395, qui avait été fermée samedi près de la petite ville de Doyle, dans le comté de Lassen, a été rouverte dimanche. Les autorités demandent quand même aux automobilistes qui l’empruntent de faire preuve de la plus grande prudence, puisque l’incendie fait toujours rage dans la région.

«N’arrêtez pas pour prendre des photos, a dit un responsable des pompiers, Jake Cagle. Vous allez nuire à nos opérations si vous vous arrêtez pour regarder ce qui se passe.»

Au moins six maisons ont été détruites à Doyle.

Dans le sud-est de l’État de Washington, un feu de forêt recouvre maintenant 155 kilomètres carrés dans la forêt nationale d’Umatilla.

Dans l’Idaho, le gouverneur Brad Little a déclaré un état d’urgence vendredi et mobilisé la Garde nationale pour combattre les incendies qui ont éclaté quand la foudre est tombée sur la région asséchée.