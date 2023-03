Des secteurs de la Nouvelle-Angleterre ont reçu près d’un mètre de neige

CONCORD, N.H. — L’heure était au déneigement en Nouvelle-Angleterre mercredi matin, après que certaines régions aient été ensevelies sous près d’un mètre de neige au cours des dernières heures.

Des vents puissants et du temps plus froid que la normale étaient aussi au menu.

Ce sont 89 centimètres de flocons qui se sont accumulés à Peterborough, dans l’État de New Hampshire, et à Ashby, au Massachusetts, selon le Service national de météorologie des États-Unis.

Au moins 60 centimètres sont tombés sur le nord de l’État de New York et dans les monts Catskills, tandis que la région d’Indian Lake, dans les Adirondacks, a reçu tout près de 80 centimètres.

Entre 25 000 et 30 000 clients étaient privés d’électricité au Vermont, au Massachusetts et dans l’État de New York mercredi matin, selon le site poweroutage.us. On dénombrait environ 50 000 pannes dans le Maine et 65 000 au New Hampshire.

Le dôme d’un aréna gonflable s’est effondré à Goffstown, au New Hampshire, sous le poids d’une quarantaine de centimètres de neige. On ne sait pas si quelqu’un se trouvait à l’intérieur ou si l’incident a fait des blessés.

Plusieurs vaches ont été tuées quand une étable s’est écroulée sur une ferme laitière de Dracut, au Massachusetts.

Au plus creux de la tempête, mardi, environ 2100 vols à destination ou au départ des États-Unis avaient été annulés, principalement autour de New York et de Boston. Plusieurs écoles utilisaient un horaire modifié mercredi après avoir fermé leurs portes la veille.