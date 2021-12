Des services policiers bonifiés pour des communautés autochtones du Québec

GATINEAU, Qc — Quatre nouvelles équipes mixtes formées de policiers et d’agents communautaires seront mises sur pied au Québec afin d’intervenir auprès d’Autochtones et allochtones aux prises avec certains problèmes sociaux.

Ces équipes verront le jour à Roberval, Chibougamau, Joliette et Maniwaki, des municipalités desservies par la Sûreté du Québec. Le gouvernement Legault y investira près de 11,7 millions $ sur quatre ans.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en ont fait l’annonce lundi à Gatineau.

Les nouvelles patrouilles interviendront auprès de personnes aux prises avec une problématique, par exemple de consommation d’alcool et de drogues, de rupture sociale, de judiciarisation fréquente et d’itinérance.

Ces équipes mixtes auront pour objectif d’orienter ces personnes vulnérables auprès de ressources adaptées à leurs besoins. Elles joueront aussi un rôle de prévention en toxicomanie, violence et exploitation sexuelle, en plus de veiller à améliorer la cohabitation entre les personnes itinérantes et les populations locales.

Le projet découle d’une des recommandations du rapport de la commission Viens sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. L’initiative répond aussi à une recommandation du Groupe d’action contre le racisme.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.