Des sites de ministères fermés par précaution après l’attaque contre La Place 0-5

QUÉBEC — Tous les ministères et organismes publics du Québec qui utilisent des systèmes s’apparentant à celui du guichet unique La Place 0-5, victime d’une attaque informatique il y a une semaine, doivent fermer immédiatement l’accès à leurs services numériques si ceux-ci contiennent des données jugées sensibles.

C’est ce qui est indiqué dans un communiqué du Conseil du trésor publié vendredi soir, parlant d’une «mesure préventive».

Plus tôt cette semaine, le ministère de la Famille a commandé une enquête à une firme externe pour savoir comment a pu se produire la fuite de données personnelles sur des milliers de parents inscrits au guichet unique géré par la Coopérative Enfance Famille.

Dans le communiqué publié vendredi soir, le Conseil du trésor affirme que l’attaque aurait été rendue possible par «certaines vulnérabilités des systèmes du fournisseur technologique responsable de la gestion du site».

«Pour le moment, rien n’indique que d’autres renseignements personnels ou confidentiels ont été dérobés. La cybersécurité des données gouvernementales est prise très au sérieux et des actions sont en cours afin d’éviter que d’autres incidents semblables ne surviennent», affirme-t-on.

Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) et le réseau gouvernemental de cyberdéfense évaluent la cybersécurité des services numériques gouvernementaux en cause et «s’assureront de l’application de correctifs, si nécessaire, avant la réouverture de ceux-ci», indique le Conseil du trésor.

Une enquête policière a aussi été déclenchée à la suite de ce piratage de données informatiques ayant ciblé samedi dernier La Place 0-5, un service qui dresse la liste d’attente en vue de dénicher une place en service de garde.

La fuite concernerait les dossiers de quelque 5000 parents.

On ne sait toujours rien des motivations du pirate informatique à l’origine du geste répréhensible.