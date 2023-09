MONTRÉAL — Depuis la nuit de mardi à mercredi, des sites du gouvernement du Québec font l’objet d’une cyberattaque de type «déni de services distribué», selon le ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, le ministère de la Cybersécurité a expliqué que ce type de cyberattaque consiste à «surcharger un site en multipliant les demandes de connexions» et que certains sites gouvernementaux pourraient être temporairement indisponibles.

Toujours selon le ministère, rien n’indique que les données détenues par le gouvernement ont été compromises.

«Les spécialistes du ministère de la Cybersécurité et du Numérique ainsi que des organismes concernés effectuent des investigations et veillent à ce que les mesures de mitigation et les correctifs nécessaires soient appliqués afin que la situation puisse être rétablie le plus rapidement possible», peut-on lire dans le communiqué.

La société mère de Météomédia a également indiqué avoir été touchée par un «incident de cybersécurité» qui a causé une panne sur certains de ses systèmes de données.

Mercredi après-midi, le site de prévision de la météo ne fonctionnait toujours pas.

On ignore si ces incidents sont liés.