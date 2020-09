Des sociétés technologiques proposent de s’impliquer dans la reprise économique

OTTAWA — Un groupe d’entreprises du secteur des technologies propose au gouvernement fédéral d’aider les entreprises en démarrage à se développer dans le cadre d’un plan de reprise post-pandémique, qui pourrait à son tour couvrir les coûts des programmes sociaux élargis.

La proposition du Conseil canadien des innovateurs (CCI) demande aux libéraux d’éviter les outils traditionnels de reprise, comme les dépenses de construction massives, pour plutôt privilégier des mesures qui permettraient de combler les lacunes de l’économie du savoir.

Ce type de stratégie comprendrait des programmes de formation pour aider les travailleurs à améliorer leurs compétences et à se diriger vers des industries à forte croissance pour répondre aux nouvelles demandes de main-d’oeuvre.

Selon le directeur général du CCI, Ben Bergen, aucune de ces idées n’est difficile, mais leur mise en œuvre nécessiterait de repenser la politique publique traditionnelle, qui a été mise à l’épreuve par une crise économique non traditionnelle.

La proposition fait partie de plusieurs autres faites aux fonctionnaires et aux politiciens, à l’approche du discours du Trône prévu plus tard ce mois-ci. Pour les libéraux, l’objectif est de présenter les grandes lignes d’un plan de reprise qui devrait notamment insister sur une économie plus verte.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a soulevé l’idée de fournir aux Canadiens un revenu de base, qui fait partie des discussions.