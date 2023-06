Des soldats canadiens et des pompiers américains luttent contre les feux en N.-É.

HALIFAX — Des soldats canadiens et des pompiers de l’étranger sont maintenant sur le terrain pour aider à éteindre les feux de forêt qui brûlent dans plusieurs régions de la Nouvelle-Écosse depuis une semaine.

Des membres des Forces armées canadiennes et un certain nombre de pompiers américains sont arrivés dans la province samedi et seront déployés pour combattre les incendies les plus importants.

Ceux-ci incluent le feu de forêt qui a forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons près d’Halifax, bien que cet incendie ne soit plus considéré comme incontrôlable.

Les responsables provinciaux ont déclaré samedi que l’incendie était contenu à 85% et qu’il était peu probable qu’il se propage davantage en raison d’une combinaison d’efforts de lutte contre les incendies et de fortes pluies qui sont tombées tout au long de la journée.

Dans le comté de Shelburne, cependant, le feu de forêt de Barrington Lake – le plus important de l’histoire de la province – continue de brûler de façon incontrôlable.

L’incendie couvrait 230 kilomètres carrés samedi et a détruit au moins 50 maisons et chalets.