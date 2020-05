Du beau.. et du moins beau dans les CHSLD, selon des soldats

MONTRÉAL — Le beau et le moins beau. Des soldats de l’armée canadienne qui travaillent dans un CHSLD de Montréal depuis trois semaines ont vu bien des choses: la saleté, la douleur et les sacs mortuaires, mais aussi la joie et l’apaisement sur les visages des aînés qu’ils sont venus aider.

La Presse canadienne les a rencontrés lundi après-midi.

Les soldats ont franchi les portes du CHSLD Vigi Mont Royal le 1er mai dernier, l’un de ceux considérés comme les plus contaminés au Québec : ce jour-là le bilan indiquait 196 résidants atteints de la COVID-19.

Certains d’entre eux affichaient au début mai une certaine appréhension sur ce qu’ils allaient trouver à l’intérieur. D’autres étaient tout à fait confiants: on est bien formés et on sait quoi faire, disaient-ils alors lorsque La Presse canadienne les a rencontrés une première fois.

Finalement, ce qu’ils ont vu au début du mois de mai n’était pas le chaos.

« On s’attendait à une situation plus difficile que ce qu’on a vu. On s’attendait à ce qu’ils soient plus mal en point que ce qu’on nous avait dit », a confié le caporal Nicholas Gagnon, rencontré lundi après-midi devant les tentes vertes de l’armée montées dans le stationnement du CHSLD.

Visiblement, il manquait de personnel sur les étages, a-t-il dit. Beaucoup de patients étaient alités. « On a vu tout de suite que des gens avaient des besoins ».

« Ça a été dur de voir ça. On se cachera pas les choses », a dit le grand gaillard, en tenue de combat, qui est technicien médical dans l’armée.

De voir des gens qui ont des besoins de base qui ne sont pas comblés, « c’est quelque chose qui frappe l’imaginaire ».

« On s’est tout de suite mis à la tâche », a-t-il dit. Ce qui signifie donner des verres d’eau, changer des couches, a-t-il expliqué.

Il est particulièrement fier d’avoir pu, avec les soldats, les soldates et du personnel du CHSLD, rassembler certains résidents dans une salle commune pour qu’ils puissent manger ensemble.

Dès son quatrième jour dans le CHSLD, « on a vu le résultat sur leur moral ».

Cela a été rendu possible, car il y avait soudainement plus de bras pour déplacer les résidants, pousser les fauteuils roulants, les aider à marcher. Et aussi désinfecter la salle. C’était l’une des responsabilités des équipes de l’armée de jour.

Si le personnel médical formé de l’armée pouvait donner des soins aux résidants, les soldats et soldates ont beaucoup fait du travail de nettoyage.

Comme cela, les préposées et les infirmières pouvaient se concentrer à donner des soins aux aînés, « leur priorité », a expliqué le caporal-chef Jean-Philippe Ménard. « Car ils étaient débordés ».

« C’était très malpropre. Les vidanges, les sacs de vêtements, tout était plein, ça s’accumulait ».

« Inimaginable, a-t-il dit. Moi, je ne serais pas capable de vivre là-dedans. »

« On a clairé les poubelles », a-t-il dit, et lavé des planchers, désinfecté des salles, instauré des zones vertes pour le personnel.

« On a vu qu’ils avaient vraiment besoin d’aide ».

C’est le 12e régiment blindé du Canada, basé à Valcartier, près de Québec, qui est responsable de la logistique au CHSLD Vigi de Mont-Royal. Des réservistes font aussi partie des soldats qui se sont portés volontaires pour aider, comme des membres des Voltigeurs de Québec, un régiment d’infanterie.

Et la mort?

Les soldats interrogés n’ont pas été témoins de décès.

« Les gens mourraient surtout la nuit », a dit le caporal-chef Jean-Philippe Ménard qui a vu des sacs mortuaires « partir ».

Le caporal Gagnon dit a avoir vécu « les décès indirectement » : « quand on rentrait sur notre quart de travail, on voyait que des gens n’étaient plus là ».

« C’était triste. On pensait aux familles », a-t-il confié. « Mais on vivait aussi ça avec le sentiment du devoir accompli ». Il gardera avec lui la fierté d’avoir levé la main pour aider dès le début, et tout un bagage d’expérience médicale.

Le caporal Ménard a trouvé la situation plus difficile au début, ce qu’il qualifie de « fatigue mentale ».

Entendre les gens crier de douleur, il a trouvé ça dur.

Mais il dit qu’il va se rappeler de cette expérience toute sa vie. « Pour les liens créés avec les résidants, les gens rencontrés », a-t-il précisé.

Il parle de Joyce, au troisième étage.

Une dame qui aime faire tout par elle-même, mais qui ne peut plus en raison de problèmes de dos.

« J’ai lavé sa chambre. Elle en pleurait. Ça, c’est venu me chercher ».

Et puis Nassim au deuxième étage. « Toujours de bonne humeur, qui aimait faire la jasette ».

« Peut-être qu’un jour je vais pouvoir revenir les voir. Leur dire un petit bonjour », a-t-il dit les yeux souriants.