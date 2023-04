Des soldats ukrainiens seront formés sur les chars Abrams

WASHINGTON — Les États-Unis vont commencer à former les forces ukrainiennes à l’utilisation et à l’entretien des chars Abrams dans les semaines à venir, afin d’accélérer leurs efforts pour les amener sur le champ de bataille le plus rapidement possible, ont annoncé des responsables américains vendredi.

Cette décision intervient alors que des responsables de la défense de toute l’Europe et du monde entier se réunissent sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, dans le cadre des efforts déployés pour coordonner la livraison d’armes et d’autres équipements à l’Ukraine. Une annonce est attendue plus tard dans la journée de vendredi.

Selon les autorités, 31 chars arriveront sur la zone d’entraînement de Grafenwoehr, également en Allemagne, à la fin du mois de mai, et les troupes commenceront à s’entraîner quelques semaines plus tard. L’entraînement des troupes durera environ dix semaines. Les chars d’entraînement ne seront pas ceux qui ont été donnés à l’Ukraine pour la guerre contre la Russie. Au lieu de cela, 31 chars de combat M1A1 sont en train d’être remis à neuf aux États-Unis et seront envoyés sur le front lorsqu’ils seront prêts.

L’objectif est de former les troupes avant que les chars rénovés ne soient prêts, afin qu’ils puissent passer immédiatement au combat.

Selon les responsables, environ 250 soldats ukrainiens seront formés, certains apprenant à conduire les chars et d’autres à les réparer et à les entretenir. Une formation supplémentaire sur la manière de combattre et de manœuvrer avec les chars pourrait également être dispensée après les dix semaines initiales. Les fonctionnaires ont parlé sous le couvert de l’anonymat afin de fournir des détails qui n’ont pas été rendus publics.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont formé 8800 soldats ukrainiens qui sont déjà retournés sur le champ de bataille, et environ 2500 autres sont actuellement en formation. Leur formation a porté sur tous les sujets, de l’apprentissage des armes de base à la conduite d’opérations de combat, en passant par l’entretien et la réparation d’équipements.

Sur le terrain, la Russie a attaqué l’Ukraine dans la nuit avec des drones Shahed auto-explosifs de fabrication iranienne, a indiqué l’armée ukrainienne vendredi. La Russie a lancé une dizaine de drones sur des cibles ukrainiennes et huit d’entre eux ont été abattus par les défenses aériennes ukrainiennes, a déclaré l’état-major général de l’Ukraine.

Au moins six civils ont été tués et six autres ont été blessés en Ukraine au cours des dernières 24 heures, a rapporté le bureau présidentiel ukrainien vendredi matin. Selon les autorités ukrainiennes, les tirs d’obus et de missiles russes ont principalement visé des villes et des villages dans les régions partiellement occupées de Donetsk, Zaporijjia et Kherson. En dehors de ces régions, les forces russes ont également attaqué la province de Tchernihiv jeudi à l’aide de mortiers. Dans la nuit, la Russie a lancé des drones pour attaquer Kyiv, ainsi que les régions de Poltava et de Vinnytsia.

Par ailleurs, l’armée russe a reconnu vendredi avoir bombardé par erreur une de ses propres villes jeudi.

Belgorod, une ville de 340 000 habitants située à environ 40 kilomètres à l’est de la frontière, est régulièrement la cible d’attaques de drones que les autorités russes imputent à l’armée ukrainienne, mais l’explosion qui s’est produite jeudi en fin de journée était bien plus puissante que tout ce que les habitants avaient entendu auparavant.

Des témoins ont fait état d’un faible sifflement suivi d’une explosion qui a fait trembler les immeubles d’habitation voisins et a projeté une voiture sur le toit d’un magasin. L’explosion a laissé un cratère de 20 mètres de large au milieu d’un boulevard bordé d’arbres et flanqué d’immeubles d’habitation, brisant leurs vitres, endommageant plusieurs voitures et blessant deux résidents. Une troisième personne a été hospitalisée plus tard pour hypertension.

Environ une heure plus tard, le ministère russe de la Défense a reconnu que l’explosion avait été provoquée par une arme larguée accidentellement par l’un de ses propres bombardiers Su-34. Il n’a pas donné d’autres détails, mais les experts militaires ont estimé que l’arme était probablement une puissante bombe de 500 kilogrammes qui avait été réglée pour exploser sous terre.