Des sondages notent l’impact de la COVID sur la discrimination envers les Asiatiques

OTTAWA — Une militante des droits de la personne appelle les Canadiens blancs à devenir plus conscients du racisme anti-asiatique, alors que deux nouveaux sondages mettent en évidence le lourd tribut de la pandémie sur les relations raciales dans le pays.

Une étude récente menée par l’Université de Victoria, ainsi qu’une nouvelle enquête distincte de Léger et de l’Association d’études canadiennes brossent un tableau plus clair de la façon dont le racisme a nui au bien-être et au sentiment d’appartenance des Canadiens d’origine chinois

L’étude de l’Université de Victoria a sondé 874 Canadiens d’origine chinoise de première et de deuxième génération et a révélé que les deux tiers avaient déjà été traités de manière irrespectueuse.

Entre-temps, Léger a sondé 1547 Canadiens au nom de l’Association d’études canadiennes, dont 1255 étaient blancs et 75 étaient d’origine chinoise.

Près de la moitié des Canadiens d’origine chinoise interrogés ont déclaré que les relations avec les Canadiens blancs s’étaient détériorées pendant la pandémie, tandis que seulement deux Canadiens blancs sur cinq ont déclaré que leurs relations avec les Canadiens d’origine chinoise s’étaient détériorées.

Amy Go, du Conseil national sino-canadien pour la justice sociale, soutient que l’écart indique que le privilège des Blancs les empêche de voir les expériences vécues par les Canadiens d’origine asiatique et crée un obstacle au changement.

Le sondage en ligne a eu lieu entre le 3 et le 5 décembre et ne peut se voir attribuer une marge d’erreur, car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons vraiment aléatoires.

