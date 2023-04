Des souvenirs douloureux pour les citoyens de Humboldt, 5 ans après l’accident

HUMBOLDT, Argentine — Kevin Garinger dit que le temps qui passe est inexplicable. Les cinq années qui se sont écoulées depuis qu’un accident d’autocar mortel a changé sa ville, son équipe de hockey et sa vie ressemblent parfois à une éternité. D’autres fois, c’est comme si c’était hier.

«Je ne sais pas si quelqu’un guérit d’une perte ou d’une tragédie importante», a dit M. Garinger, après un moment de profonde réflexion dans son bureau de Humboldt, en Saskatchewan.

«On finit par apprendre à vivre avec ça.»

Kevin Garinger était le président des Broncos de Humboldt lorsque 16 personnes sont mortes et 13 ont été blessées dans l’accident, le 6 avril 2018. Le chauffeur d’un camion avait traversé un panneau d’arrêt et s’était retrouvé sur la trajectoire d’un autocar transportant l’équipe de hockey junior de la Saskatchewan.

Le président et directeur général de la division scolaire Horizon, dont le mandat à la tête de l’équipe de hockey est terminé, a été propulsé de manière inattendue sous les projecteurs internationaux après l’accident. Tout comme sa communauté et son équipe.

Maintenant, affirme M. Garinger, Humboldt ne fait plus l’objet de la même attention, mais la petite ville de la Saskatchewan cherche toujours comment composer avec le drame.

Au début, dit-il, les enfants ne comprenaient pas ce qui s’était passé et certains avaient même peur de monter dans les autobus. Quelques familles ont déménagé. Au fur et à mesure que les mois se transformaient en années, le chagrin semblait moins immédiat, moins invalidant, a témoigné M. Garinger.

«On apprend à vivre avec un trou dans le cœur qui ne guérit jamais», a-t-il soutenu.

Vivre avec le hockey

Humboldt est une ville de hockey.

La ville compte un peu plus de 6000 habitants, mais les Broncos comptent en moyenne 1000 admirateurs dans les gradins de l’Elgar Petersen Arena à chaque match à domicile.

«À l’époque, quand j’étais plus jeune que maintenant, on traînait à la patinoire», a relaté Rob Muench, un conseiller municipal qui était maire au moment de l’accident.

«Nous avons grandi en jouant au hockey et nous avons grandi en regardant les équipes de hockey jouer.»

Les Broncos ont été créés en 1970 et une photo d’équipe de l’année suivante montre 20 joueurs et quatre entraîneurs portant des maillots blancs et verts. Chaque année suivante, la plupart des visages de la photo d’équipe changent, tout comme les coupes de cheveux et les moustaches.

Mais chaque image montre un groupe de jeunes joueurs de hockey avec de grands rêves.

La liste actuelle des jeunes joueurs des Humboldt Broncos n’a aucun lien direct avec l’équipe d’il y a cinq ans. Les plus jeunes joueurs étaient en 6e année quand c’est arrivé.

Ils sont dans une course éliminatoire excitante après avoir battu les Hawks de Nipawin au premier tour. Lors du premier match contre les Hawks – une équipe rivale de longue date des Broncos et la première contre qui ils ont joué après l’accident – les joueurs de Humboldt ont rapidement marqué deux buts et un tonnerre d’applaudissements a retenti. Les Broncos ont gagné 5-1.

Cette même patinoire était un lieu de deuil il y a cinq ans, tandis que des milliers de personnes s’étaient rassemblées pour écouter l’aumônier de l’équipe qui avait du mal à décrire «la vallée des ténèbres» qu’il avait aperçue sur le site de l’accident.

«Nous jouons pour eux»

Maintenant, c’est un nouveau groupe de jeunes hommes plein de rêves qui arborent le maillot vert et or.

«Je pense que c’est un honneur pour ces enfants de porter ce chandail des Broncos de Humboldt», a déclaré l’entraîneur-chef et directeur général Scott Barney.

M. Barney a rejoint l’équipe en tant qu’entraîneur adjoint l’année suivant l’accident. Avant d’être entraîneur, il a joué 19 ans au hockey professionnel, dont 27 matchs dans la Ligue nationale de hockey.

«Tous ceux qui ont joué au hockey junior ont déjà pris des autobus et j’ai voyagé des millions d’heures là-dessus», a indiqué M. Barney.

Ils ne parlent peut-être pas de l’équipe 2018 tous les jours, mais il y a des souvenirs dans tout l’aréna. Il y a 29 bannières qui représentent chaque personne dans l’autocar et un mémorial avec la photo de l’équipe 2018 derrière une vitre. Les numéros de tous les joueurs ont également été retirés.

«Nous jouons pour eux tous les jours», a assuré M. Barney.

L’objectif final de toute équipe est de remporter le championnat, mais cela serait encore plus significatif cette année, selon l’entraîneur-chef. Ils ont un bon groupe, dit-il, un mélange entre des joueurs plus jeunes et expérimentés.

Il ajoute que le soutien et la force de Humboldt au cours des cinq dernières années ont permis à l’équipe de revenir, de se construire et de grandir.

«Sans la communauté, nous ne serions pas une équipe», a-t-il souligné.

À plus de 210 kilomètres au nord-est de Humboldt, sur le bord d’une autoroute, plusieurs croix sont érigées avec les noms de chaque personne décédée dans l’accident. Le Humboldt Broncos Memorial Committee a l’intention d’y créer un mémorial permanent en bordure de route.

En face des croix, à l’intersection de l’autoroute 35 et de l’autoroute 335, se trouve un nouveau panneau d’arrêt gigantesque.