Des survivantes d’inconduites dans l’armée ne veulent pas d’excuses précipitées

OTTAWA — Un groupe de survivantes des agressions sexuelles au sein de l’armée exhorte à la patience, alors que la Légion presse le gouvernement fédéral de présenter des excuses promises depuis longtemps.

Les excuses avaient été promises pour la première fois en 2019 dans le cadre du règlement à l’amiable de plusieurs actions collectives intentées par des militaires actuelles et anciennes.

La Légion royale canadienne a appelé mercredi le gouvernement à tenir sa promesse de présenter des excuses, qu’on qualifie d’étape importante dans la lutte contre les inconduites sexuelles dans l’armée canadienne.

Mais la coprésidente de l’organisme «It’s Not Just 700», un groupe de soutien et de défense des droits des survivantes, a déclaré mercredi que les membres de son groupe ne tenaient pas nécessairement à des excuses précipitées.

Sam Samplonius explique que plusieurs survivantes vivent actuellement des moments difficiles, car elles sont obligées de replonger dans des souvenirs extrêmement douloureux pour demander à être incluses dans le règlement à l’amiable de 900 millions $ avant la date butoir de la semaine prochaine.

Mme Samplonius estime que les survivantes veulent de véritables excuses de la part du gouvernement et de l’armée, plutôt que des phrases précipitées qui manqueraient de sincérité.