Des syndicats craignent les répercussions de la réforme en santé-sécurité au travail

MONTRÉAL — Après la FTQ, c’est au tour de la CSN et du syndicat des Métallos de critiquer la réforme de la santé et sécurité au travail, qui sera étudiée en commission parlementaire à compter de la semaine prochaine.

Le projet de loi déposé par le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, vient réformer le régime de santé et sécurité au travail, qui est fondé sur deux lois datant de 35 et 40 ans.

La philosophie du régime québécois est d’investir en prévention dans les milieux de travail, par le biais de quatre mécanismes adaptés aux secteurs d’activité, dans le but de diminuer les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En conférence de presse vendredi, le président de la CSN, Jacques Létourneau, a dit croire, lui aussi, comme la FTQ et les Métallos, que le projet de loi devra être amendé pour améliorer véritablement la protection des travailleurs.

Il reproche notamment à la réforme d’alléger certaines mesures de prévention dans des secteurs lourds, alors que si ces secteurs ont maintenant moins d’accidents, c’est justement parce que davantage de prévention y a été faite dans le passé.