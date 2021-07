Des «tempêtes de feu» ont été observées dans l’Ouest canadien

VANCOUVER — Une combinaison de chaleur intense et de sécheresse fait que les incendies de forêt dans l’Ouest canadien génèrent leurs propres systèmes météorologiques, selon des experts.

Michael Fromm, météorologue au United States Naval Research Laboratory, a indiqué que le phénomène est connu sous le nom de «tempête de feu», ou pyrocumulonimbus, et a été observé cette année en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Alberta, au Manitoba et en Ontario.

Les scientifiques suivent les tempêtes depuis mai. La première tempête de feu a été vue cette saison au Manitoba, a affirmé M. Fromm dans une entrevue lundi.

Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a vu des tempêtes de feu sur deux jours consécutifs fin juin, a-t-il déclaré.

«C’était probablement la plus grande tempête de pyrocumulonimbus de l’année jusqu’à présent, a-t-il ajouté. En fait, nous suivons toujours le panache de fumée de cette tempête alors qu’elle voyage à travers le monde et qu’elle est sur le point de boucler la boucle au-dessus des États-Unis et du Canada.»

Une abondance de carburant, de chaleur et de vent crée des conditions parfaites pour les tempêtes de feu.

M. Fromm a expliqué qu’une tempête de pyrocumulonimbus commence généralement par un feu couvant, qui se nourrit de l’air environnant devenant actif et créant une bulle thermique. Cela crée une colonne de convection qui génère plus d’énergie et rend l’incendie plus chaud et plus grand.

Lytton a atteint un record canadien de température de 49,6 °C la veille de la naissance d’un incendie de forêt ayant détruit une grande partie de la communauté.

Simon Donner, un climatologue du département de géographie de l’Université de la Colombie-Britannique, a souligné que les tempêtes génèrent également des éclairs qui provoquent davantage d’incendies.

«Le feu crée la tempête, puis la tempête crée la foudre, ce qui peut provoquer plus d’incendies, a-t-il expliqué. Ce retour incontrôlable est la partie dangereuse.»

Des températures supérieures à la moyenne dans de nombreuses régions de la Colombie-Britannique ne devraient pas s’atténuer de sitôt. Environnement Canada a indiqué qu’il n’y avait aucune indication d’averses jusqu’au moins le week-end pour certaines régions du sud qui ont été durement touchées par les incendies de forêt.

Emergency Management BC a déclaré que plus de 250 incendies de forêt actifs brûlaient en Colombie-Britannique lundi après-midi. Depuis le début de la saison des feux le 1er avril, 4142 kilomètres carrés de terres ont été carbonisés par 1216 incendies de forêt.

Dimanche soir, il y avait 58 ordres d’évacuation en vigueur, qui ont touché 4260 propriétés. Les alertes d’évacuation étaient au nombre de 83, ce qui signifie que les personnes vivant dans plus de 17 500 propriétés avaient été informées qu’elles devaient être prêtes à quitter leur domicile dans un court délai.

La Colombie-Britannique doit obtenir plus d’aide mardi pour lutter contre les incendies, avec 34 pompiers australiens rejoignant 113 du Québec et 101 du Mexique.

Le contingent australien comprend une équipe de gestion des incidents de neuf personnes et des spécialistes techniques.

Le bureau météorologique prévoit des vents plus légers sur plusieurs des incendies les plus difficiles, y compris l’incendie de 68 kilomètres carrés du ruisseau Nk’Mip dans le sud de l’Okanagan entre Oliver et Osoyoos.

Au Manitoba, plus de 100 membres des Forces canadiennes sont déployés pour aider à lutter contre les incendies de forêt dans la province.

Quatre équipes, chacune avec 21 soldats, ont été envoyées à quatre endroits différents en fin de semaine.