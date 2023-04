Des tornades font deux morts dans le centre des États-Unis

COLE, Okla. — De puissants orages qui ont notamment généré des tornades, des vents puissants et de la grêle ont fait au moins deux morts mercredi, dans le centre des États-Unis.

On rapporte aussi de multiples blessés, d’importants dégâts matériels et des milliers de clients privés de courant.

Le Service national de météorologie des États-Unis a lancé les premières alertes de tornades et d’orages mercredi soir dans l’Oklahoma, le Kansas et l’Iowa. Les météorologues ont conseillé à la population de trouver refuge.

De multiples tornades ont balayé le centre de l’Oklahoma, dont une qui a frappé les villes de Shawnee et de Cole mercredi soir.

On déplore au moins deux pertes de vie à Cole, dans le comté de McClain, à une quarantaine de kilomètres au sud d’Oklahoma City. Certains blessés ont dû se rendre à l’hôpital, mais le bilan demeure nébuleux.

Le shérif adjoint Scott Gibbons a dit au réseau NBC qu’il est «raisonnable» d’anticiper que le nombre de victimes augmentera, compte tenu des dommages vus sur le terrain.

Des lignes électriques ont été arrachées, des arbres déracinés et de multiples structures lourdement endommagées ou détruites. Une université et un aéroport ont été touchés à Shawnee.

Environ 17 000 clients demeuraient privés d’électricité dans l’Oklahoma jeudi matin, selon le site poweroutage.us.

La presse locale rapporte que des résidants qui se trouvaient au sud d’Oklahoma City ont indiqué avoir été emprisonnés dans leurs abris souterrains. Des boîtes postales ont été emportées et les secouristes ont dû utiliser un système GPS pour trouver l’adresse des sinistrés.

Deux personnes se sont cachées dans une bouche d’égout pour échapper au mauvais temps à Cole et n’ont pas été blessées, selon la télévision locale.

De nouveaux orages capables d’accoucher de tornades sont prévus jeudi soir, selon le Service national de météorologie. Des grêlons de bonne taille, des vents puissants et quelques tornades sont possibles, ont prévenu les météorologues.

Quelque 3,5 millions de personnes habitent la zone la plus menacée, notamment dans les villes d’Oklahoma City, de Tulsa, de Norman et d’Edmond, dans l’Oklahoma, et d’Omaha, dans le Nebraska.