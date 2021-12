Des tornades frappent plusieurs États américains au cours de la nuit: plusieurs morts

EDWARDSVILLE, Ill. — Des tornades et des conditions météorologiques extrêmes ont causé des dommages inouïs à travers plusieurs États américains tard vendredi soir, faisant officiellement au moins sept morts au cours de la nuit.

Ces tornades ont notamment détruit une usine de chandelles du Kentucky, un entrepôt d’Amazon en Illinois et un centre d’hébergement pour aînés de l’Arkansas.

Le gouverneur du Kentucky craint que le bilan des victimes s’alourdisse considérablement dans les heures à venir.

Plusieurs personnes manquent à l’appel dans une usine de Mayfield, au Kentucky.

«Il y avait environ 110 personnes à l’intérieur lorsque la tornade a frappé», a affirmé le gouverneur Andy Beshear, samedi matin, en conférence de presse.

«Nous croyons que le bilan des morts va atteindre une centaine de personnes uniquement dans notre État», a-t-il dit.

En Illinois, au moins une personne a été tuée dans un centre de distribution d’Amazon à Edwardsville, a annoncé le directeur de police Mike Fillback aux journalistes samedi matin. Le toit de l’édifice a été arraché et un mur de la longueur d’un terrain de football s’est effondré.

Deux personnes ont été retirées des décombres et héliportées vers des hôpitaux de St. Louis, situés à une quarantaine de kilomètres de distance, pour y recevoir des soins, a affirmé M. Fillback.

Il était incertain dans l’immédiat si les dommages ont été causés à cet endroit par une tornade ou par une ligne de tempêtes violentes, a indiqué le bureau du centre national de météo — le National Weather Service — situé près de St. Louis.

Un radar a toutefois capté des images de tornades dans la région d’Edwardsville au moment de l’effondrement à cet entrepôt d’Amazon. Au moins 30 personnes qui se trouvaient à l’intérieur ont été rescapées et transportées au poste de police près de Pontoon Beach pour évaluer leur état de santé.

Des équipes de recherches et sauvetage étaient à l’œuvre tôt samedi matin, fouillant dans les décombres à la recherche de survivants. L’opération pourrait durer encore plusieurs heures, a reconnu le chef de police Fillback.

Le quotidien Belleville News-Democrat rappelle que le centre de distribution d’Amazon d’Edwardsville a ouvert en 2016 et qu’il abritait deux entrepôts sur une superficie de 1,5 million de pieds carrés, soit un peu plus de 139 000 mètres carrés. Les entrepôts abritent des articles destinés à la livraison chez des clients.

«La sécurité et le bien-être de nos employés et de nos partenaires sont notre plus grande priorité en ce moment», a déclaré un porte-parole d’Amazon, Richard Rocha, par voie de communiqué.

«Nous sommes en train d’évaluer la situation et plus d’informations suivront lorsque celles-ci seront disponibles», est-il précisé.

Par ailleurs, des employés du National Weather Service ont dû trouver refuge lors du passage d’une tornade près de leur bureau à Weldon Spring, au Missouri.

Une personne est morte et deux autres ont été blessées dans l’effondrement d’immeubles près des villes de Defiance et New Melle, tous deux situés près du bureau du centre national de météo évacué.

Une tornade a aussi frappé le centre d’hébergement Monette Manor nursing home dans l’Arkansas dans la nuit de vendredi, tuant une personne et en blessant cinq autres grièvement, tout en emprisonnant une vingtaine d’autres personnes à l’intérieur. L’endroit compte 86 résidants.

Le juge de comté Marvin Day a aussi affirmé à l’agence The Associated Press, qu’un autre centre d’hébergement et de soins situé à 32 kilomètres de là, à Truman, a été sérieusement endommagé, mais qu’on n’y rapportait pas de blessures sérieuses. Les résidants de l’endroit ont été évacués.

Trois décès liés à ces phénomènes météorologiques ont aussi été confirmés dans le Tennessee, a indiqué Dean Flener, porte-parole du centre des mesures d’urgence Tennessee Emergency Management Agency. Deux victimes ont perdu la vie à Lake County et la troisième à Obion County, toutes deux situées dans le nord-est de l’État.

Au Kentucky, plusieurs édifices se sont effondrés à Mayfield a fait savoir l’agente Sarah Burgess, de la police d’État du Kentucky.

Elle a indiqué que plusieurs travailleurs étaient coincés à l’intérieur d’une usine de chandelles.

Plus à l’est, à Bowling Green, l’Université Western Kentucky a indiqué dans un gazouillis sur Twitter que ses équipes de mesures d’urgence étaient en train de vérifier les lieux et les dommages, mais qu’aucun blessé n’était rapporté dans l’immédiat.

L’université a annulé des cérémonies qui devaient se dérouler samedi en raison de pannes de courant.

«C’est évident qu’il y a des dommages importants causés par le vent», a affirmé Ronnie Ward, porte-parole de la police de Bowling Green, en entrevue téléphonique.

Les opérations de secours à Bowling Green et ailleurs étaient ralenties par les débris qui se retrouvent sur la voie publique.

De nombreux immeubles à logements de Bowling Green et quelques usines ont été endommagés, a affirmé M. Ward.

«En ce moment, on se concentre sur les citoyens afin de se rendre auprès de tous ceux qui ont besoin de nous», a-t-il dit.