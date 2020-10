Des urnes illégales disposées par les républicains à divers endroits en Californie

LOS ANGELES — Le Parti républicain en Californie a reconnu lundi qu’il possédait des urnes non officielles que les responsables électoraux de l’État ont qualifiées d’illégales.

Les responsables électoraux de la Californie ont reçu des informations au cours du week-end sur ces boîtes disposées dans les comtés de Fresno, de Los Angeles et d’Orange.

Dimanche, le secrétaire de l’État a publié une note informant les greffiers du comté que ces urnes étaient illégales et que les bulletins de vote des électeurs devaient être envoyés par la poste ou déposés aux bureaux de vote officiels.

«En bref, fournir des urnes non autorisées et non officielles pour le vote par correspondance est interdit par la loi de l’État», indique la note.

Le porte-parole des républicains en Californie, Hector Barajas, a admis que le parti possédait les boîtes en question. Il a refusé de dire combien il y en avait et de préciser à quels endroits elles avaient été disposées. M. Barajas a estimé que la loi californienne régissant la collecte des bulletins de vote permettait à une organisation de collecter des lots de bulletins et de les transmettre aux bureaux officiels.

«Les démocrates ne semblent s’opposer à la récolte des bulletins de vote que lorsque quelqu’un d’autre qu’eux le fait», a dit M. Barajas.

La controverse a fait surface après la publication sur les réseaux sociaux d’une photo d’un directeur régional du Parti républicain dans le comté d’Orange avec l’une des boîtes non officielles et portant un masque à l’effigie de la candidate au Congrès Michelle Steel.

Des boîtes similaires ont été aperçues dans une église de la communauté de Castaic, dans le comté de Los Angeles, et à divers endroits du comté de Fresno.

Dans le comté d’Orange, le procureur du district enquête sur au moins deux urnes non officielles dans deux villes différentes, a indiqué Kimberly Edds, porte-parole du bureau du procureur du district.

Le registraire des électeurs du comté, Neal Kelley, a rappelé que les boîtes de scrutin officielles sont clairement reconnaissables et portent le logo officiel des élections. Il n’était pas en mesure de dire combien d’électeurs avaient déposé leur bulletin dans les boîtes non autorisées, mais après avoir reçu des informations à ce sujet, il en a informé le bureau du procureur de l’État et du district.

Les républicains du comté de Fresno ont affirmé qu’ils retireraient les boîtes qui avaient été placées au siège du parti, dans une station-service et chez certains détaillants d’armes à feu, a rapporté le «Sacramento Bee».

Les bulletins de vote seront remis aux responsables électoraux du comté, ce qui a toujours été l’intention de départ, a assuré Fred Vanderhoof, président du Parti républicain à Fresno.

Le président du Parti démocrate en Californie, Rusty Hicks, a critiqué le recours à ces urnes non officielles.

«Malheureusement, c’est dans les habitudes de la course avec le Parti républicain: bien versé pour rendre le vote plus difficile, et non plus facile pour les Californiens», a-t-il déclaré dans un communiqué.