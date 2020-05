Des vacances dans sa propre région de préférence: les Montréalais plus limités

QUÉBEC — Les Montréalais seront beaucoup plus limités dans leurs choix de vacances s’ils respectent scrupuleusement les consignes de la santé publique.

L’industrie touristique sera déconfinée à compter de lundi prochain, mais dans ses nouvelles règles, le gouvernement recommande aux vacanciers qui veulent louer un chalet ou faire du camping de le faire de préférence dans leur propre région, pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Or Montréal n’est pas réputée pour ses chalets et ses campings.

«La Direction de la santé publique ne recommande pas les déplacements entre les régions, mais il n’y a pas interdiction», a expliqué la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en conférence de presse mercredi au parlement.

Si les villégiateurs veulent aller séjourner dans une autre région, ils doivent prévoir d’apporter avec eux leurs vivres, pour éviter de faire des courses dans le secteur qu’ils visitent.

Le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, le Dr Richard Massé, a rappelé que Montréal est encore une «zone plus fragile».

Il sera possible de louer des chalets, maisons, logements dans toutes les régions à l’exception de la communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette. Une unité d’habitation doit toutefois être entièrement louée à une seule famille à la fois.

De plus, la SÉPAQ louera également son réseau d’hébergement et les pourvoiries pourront aussi reprendre leurs activités en accueillant chasseurs et pêcheurs.

Le ministre de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a appelé les visiteurs à faire preuve de patience si certains établissements ne sont pas prêts à accueillir le public dès le 1er juin, rappelant que des travaux sont nécessaires dans plusieurs endroits afin de respecter diverses consignes de santé publique.