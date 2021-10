Des vents violents causent des pannes en Australie

MELBOURNE, Australie — Les vents violents qui ont soufflé sur la ville de Melbourne et sur l’État australien de Victoria pendant la nuit ont arraché des toits, déraciné des arbres et privé plus de 450 000 maisons d’électricité.

Un responsable de la firme de services publics AEMO a prévenu que les dégâts sont importants et que certains clients pourraient être dans le noir pendant plusieurs jours.

La tempête a frappé au moment où plusieurs résidents de Melbourne s’apprêtaient à prendre la route. Les déplacements sont librement permis dans l’État de Victoria pour la première fois en fin de semaine, après la fin des restrictions associées au coronavirus.

Les secouristes de l’État disent avoir reçu plus de 2500 demandes d’aide. Quelque 300 personnes ont rapporté des dommages à leur propriété.

La région touristique de Red Hill, au sud de Melbourne, a été durement touchée. Des résidants témoignent d’arbres déracinés et de dégâts un peu partout.

Quelque 125 000 foyers ont été privés d’internet, touchant des milliers de personnes qui travaillent de la maison. Une partie du service ferroviaire a été suspendue et plusieurs centres de vaccination fermés en raison du mauvais temps. Des commerces ont aussi été touchés par des pannes.

Une responsable du service météorologique australien, Christie Johnson, a dit que certains endroits ont été balayés par leurs vents les plus violents en au moins dix ans. Des vents de 117 kilomètres/heure ont par exemple été mesurés au mont Ben Nevis et des rafales de 165 kilomètres/heure entre Victoria et la Tasmanie.

Mme Johnson a expliqué que les vents ont été causés par un puissant système dépressionnaire qui a glissé sur l’État. Les vents ont aussi causé des dommages dans la ville d’Adelaide, où 30 000 maisons et commerces étaient privés d’électricité.