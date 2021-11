Des vétérans disent que les refuges à Kaboul ont besoin de 5 millions avant vendredi

OTTAWA — Des vétérans canadiens qui ont combattu en Afghanistan affirment que cinq millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour maintenir des refuges à Kaboul ouverts après la date limite de fermeture de vendredi.

Ces refuges assurent la protection d’environ 1700 anciens interprètes afghans et leurs familles qui ont aidé les efforts militaires et diplomatiques canadiens, mais il ne reste presque plus rien des deux millions de dollars amassés dans un premier temps.

Le sapeur de combat à la retraite Corey Shelson a déclaré que la fermeture des refuges laisserait leurs occupants à la merci des nouveaux dirigeants talibans afghans qui sont revenus au pouvoir à la mi-août.

Les défenseurs des vétérans tels que Corey Shelson espèrent que les citoyens canadiens répondront à l’appel pour continuer à financer les refuges, car rien ne garantit que le gouvernement fédéral offrira de nouveaux fonds.

Corey Shelson a précisé que les frais de fonctionnement quotidiens des refuges sont approximativement de 20 000 $ à 30 000 $.

Il a mentionné que les frais continuent de grimper parce que le ministère fédéral de l’Immigration a été trop lent à approuver les documents de voyage pour les interprètes afghans, ce qui fait augmenter le coût de leur protection.