Des voisins de la Russie envisagent d’acquérir des systèmes de défense aérienne

HELSINKI — L’Estonie et la Lettonie envisagent conjointement d’acquérir des systèmes de défense aérienne allemands pour la protection de leur espace aérien, dans ce qui serait le plus grand accord de coopération de défense entre les voisins baltes qui bordent la Russie. C’est ce qu’ont déclaré dimanche les ministères de la Défense de ces deux pays de l’OTAN.

Selon l’accord provisoire, les livraisons du système de défense aérienne de moyenne portée IRIS-T SLM, fabriqué par l’entreprise allemande Diehl BGT Defence, pourraient commencer en 2025.

La valeur de l’accord et d’autres détails n’ont pas été divulgués en raison des pourparlers en cours avec le fournisseur, ont indiqué les ministères de la Défense des deux pays.

Le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, a décrit l’accord comme «un projet conjoint de portée historique de coopération en matière de défense, le plus important à ce jour» entre Tallinn et Riga.

«En supposant que les négociations soient couronnées de succès, nous (l’Estonie et la Lettonie) espérons conclure un contrat et, par la suite, annoncer le soumissionnaire officiel gagnant cet été», a déclaré M. Pevkur dans un communiqué.

Le système de défense aérienne allemand, composé de lanceurs montés sur camion, de missiles et d’un véhicule de commandement séparé, est conçu pour protéger les gens contre les attaques aériennes, notamment en neutralisant des avions et des hélicoptères.

Le système peut être utilisé pour se protéger contre d’autres menaces, comme les drones et les missiles de croisière.

«Notre système de défense aérienne à moyenne portée, choisi conjointement, permettra de sécuriser davantage le ciel de la Lettonie et de l’Estonie et assurera la protection maximale possible de notre peuple, ainsi que des infrastructures civiles et militaires», a affirmé la ministre de la Défense de la Lettonie, Inara Murniece.

L’Allemagne a livré des systèmes de défense aérienne IRIS à l’Ukraine où, selon les médias, ils ont été utilisés avec succès contre des cibles russes depuis la fin de l’année dernière pendant la guerre de Moscou contre Kyiv.