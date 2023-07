Des zones sont brûlées en Colombie-Britannique pour protéger l’aéroport de Cranbrook

VICTORIA — La forêt et les broussailles autour de l’aéroport international de Cranbrook, en Colombie-Britannique, ont été brûlées pour protéger la liaison de transport vitale contre un incendie de forêt envahissant le secteur, a indiqué vendredi le directeur de l’aéroport, Tristen Chernove.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des équipes de lutte contre les incendies de forêt se trouvaient à l’aéroport international des Rocheuses canadiennes, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, pour surveiller les incendies qui ont été délibérément allumés pour circonscrire l’incendie incontrôlable de la rivière St. Mary’s.

M. Chernove a déclaré que les brûlages contrôlés avaient porté leurs fruits.

«La nuit dernière, il y a eu d’autres allumages très proches de l’aéroport, ce qui visuellement peut sembler assez dramatique, mais tout était maîtrisé, a-t-il spécifié. Même si nous sommes entourés de fumée, nous sommes en fait assez protégés, et ce, malgré la charge de carburant qui se trouve tout autour de nous.»

M. Chernove a mentionné que des vols ont pu arriver et partir vendredi, mais qu’une forte fumée a entraîné certaines annulations.

Alerte d’évacuation

Le BC Wildfire Service a recommandé jeudi que les propriétés de la ville de Cranbrook et les zones louées à l’aéroport soient placées sous une alerte d’évacuation.

Le district régional d’East Kootenay a suivi la recommandation du service des incendies de forêt jeudi soir et a émis une alerte d’évacuation pour 71 habitations, y compris la propriété de l’aéroport, en raison de l’incendie de 26 kilomètres carrés.

Plus tôt cette semaine, plusieurs maisons de la Première nation Aq’am de la région de Cranbrook ont été détruites par le même incendie de forêt.

M. Chenove a indiqué que le personnel de l’aéroport travaillait depuis quelques années pour se préparer à un tel événement en réduisant la charge de carburant autour de l’aéroport.

Chaleur record

Les responsables du BC Wildfire Service ont prévu une augmentation des incendies dans le sud de la Colombie-Britannique, alors que des températures plus fraîches et de la pluie sont prévues pour le nord de la province, où certains des plus grands incendies brûlent. Mais le temps chaud et sec persiste à Cranbrook, Kamloops, l’Okanagan, l’île de Vancouver et la Colombie-Britannique continentale.

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur vendredi, indiquant que le temps anormalement chaud dans les régions de l’Okanagan, de Thompson et de Boundary en Colombie-Britannique poussera les températures au milieu des années 30 jusqu’à la fin de semaine.

L’agence a déclaré que les températures diurnes devraient atteindre 38 degrés Celsius dans la région de Boundary, tandis que les températures dans les régions du sud et du centre de l’Okanagan, du sud et du nord de Thompson et du canyon du Fraser atteindront jusqu’à 36 degrés Celsius.

La dernière vague de chaleur a battu des records dans certaines parties de la province, notamment une température de 38,2 degrés Celsius à Nelson jeudi, dépassant le dernier sommet de 1938, tandis que des records ont également été établis à McKenzie, Nakusp, Richmond et Smithers.

La vague de chaleur prolongée survient alors que la Colombie-Britannique attendait l’arrivée de 100 pompiers du Brésil vendredi, s’ajoutant à la force internationale croissante de lutte contre les incendies de forêt de la province.

Cliff Chapman, porte-parole du BC Wildfire Service, a déclaré qu’environ 500 pompiers internationaux sont déjà dans la province, renforçant les rangs des plus de 2000 membres du personnel du service provincial des incendies de forêt en première ligne pour lutter contre plus de 400 incendies qui brûlent actuellement dans la province.

Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la préparation climatique de la Colombie-Britannique, a récemment demandé le renfort de 1000 pompiers internationaux par l’intermédiaire du Centre interservices des feux de forêt du Canada à but non lucratif, qui coordonne la gestion nationale et internationale des incendies.