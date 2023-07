Deslastek: 45 % d’augmentations de salaire sur cinq ans pour des syndiqués d’Unifor

MONTRÉAL — Des travailleurs du fabricant de pièces pour l’aéronautique Delastek viennent d’obtenir des augmentations de salaire moyennes de 45 % sur cinq ans dans leur nouveau contrat de travail.

Tant l’employeur Delastek que le syndicat Unifor, affilié à la FTQ, ont confirmé l’information.

Ils sont 17, a précisé Unifor, et ont principalement des tâches de techniciens en aéronautique, a indiqué l’employeur.

Ces travailleurs ont voté à 100 % en faveur de l’hypothèse de règlement qui avait été soumise par le conciliateur.

En plus des hausses de salaire moyennes de 45 % sur cinq ans, Unifor rapporte avoir obtenu une augmentation des primes de quarts et de formation, la garantie de sécurité d’emploi pour tous ses membres et l’inclusion de nouveaux postes syndiqués. Le syndicat évoque également «plusieurs autres améliorations monétaires et normatives».

Pour Unifor, il s’agit d’un «tournant majeur» dans les relations de travail chez Delastek, où une grève avait duré près de trois ans en 2015.

«Depuis l’existence de cette accréditation, les relations ont toujours été très difficiles et les renouvellements des conventions collectives ont toujours été décidés par un arbitre. C’est la première fois dans l’histoire de cette entreprise que les parties ont réussi à conclure une entente de manière autonome», a conclu Steeve St-Pierre, représentant national pour Unifor Québec.

L’employeur a exprimé sa satisfaction face à la tournure des événements. «Nous sommes très heureux que les salariés soient satisfaits, le bien-être des employés est primordial pour Delastek», a-t-il fait savoir par courriel.