Destitution: les démocrates distribuent les assignations à comparaître

WASHINGTON — La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a franchi une première étape concrète dans le processus d’enquête en vue de réclamer la destitution du président des États-Unis Donald Trump.

Des assignations à comparaître ont été transmises à divers responsables du Département d’État afin de préparer le calendrier des dépositions. Le Secrétaire d’État Mike Pompeo a également été formellement sommé de remettre certains documents à la Chambre.

Plus tôt cette semaine, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé le déclenchement d’une enquête visant la destitution du président américain en qualifiant cette période de sombre pour une nation profondément divisée.

Pour sa part, Donald Trump a une fois de plus répété que ses actions et ses paroles avaient été «parfaites» et que la plainte du lanceur d’alerte pourrait très bien être qu’une «opération partisane».