Détention des enfants migrants aux États-Unis: un haut responsable démissionne

HOUSTON — Le plus haut responsable du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a annoncé sa démission, mardi, après le tollé entourant le traitement réservé aux enfants migrants en détention.

Dans un message transmis aux employés du service, le commissaire John Sanders affirme qu’il quittera ses fonctions le 5 juillet. Il n’a pas expliqué pourquoi il avait décidé de démissionner.

Le Service des douanes et de la protection des frontières s’occupe notamment d’arrêter et de placer en détention les parents et les enfants migrants qui traversent la frontière américano-mexicaine.

Des avocats qui ont visité certains lieux de détention la semaine dernière ont décrit des conditions sordides à l’Associated Press. Au centre de détention de Clint, au Texas, où se trouvent environ 300 enfants, les avocats ont relevé une nourriture insuffisante, un manque de soins médicaux et des enfants plus âgés qui devaient prendre soin des tout-petits.

Dans un cas, des avocats ont déclaré avoir vu un garçon de 2 ans sans couche qui était surveillé par des enfants plus âgés. Plusieurs enfants ont attrapé la grippe. Beaucoup ont été séparés des proches avec lesquels ils sont arrivés à la frontière, comme des oncles et des tantes. D’autres étaient des mères adolescentes avec des bébés.

Plusieurs enfants ont été déplacés vers d’autres établissements ces derniers jours. Mais à peu près au moment où M. Sanders annonçait sa démission, son agence a déclaré qu’une centaine de nouveaux enfants étaient arrivés au centre de Clint.