Deux accidents coûtent la vie à deux hommes au Nouveau-Brunswick

BAS-CARAQUET, N.-B. — Deux hommes sont morts à la suite de deux accidents séparés à Lower Cape et à Bas-Caraquet, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick, dimanche.

Le premier accident est survenu vers 1 h dans la nuit de vendredi à samedi à Bas-Caraquet. Un homme âgé de 41 ans a succombé à ses blessures après avoir fait une sortie de route et roulé dans un fossé. La GRC raconte qu’un automobiliste avait fait monter le blessé dans son véhicule et l’avait amené vers une résidence où ce dernier serait mort quelques heures plus tard.

Le second accident mortel est survenu samedi après-midi sur la route 114 à Lower Cape.

Selon la GRC, un motocycliste a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe avant de traverser la ligne médiane et de frapper le côté d’une voiture qui circulait en direction opposée. Il a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures. La victime est un homme âgé de 66 ans de Riverview au Nouveau-Brunswick.

Deux personnes se trouvaient dans la voiture. Ni l’une ni l’autre n’a été blessée.

La police dit qu’elle continue d’enquêter sur la cause des deux accidents collisions.